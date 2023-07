Pigliacelli accoglie Desplanches: "Ragazzo di grandi prospettive, io innamorato folle di Palermo"

"Sono innamorato follemente di Palermo, del Palermo e dei palermitani. Conquistare la Serie A con questa maglia sarebbe più che una semplice ciliegina sulla torta". Non una semplice dichiarazione, ma molto di più. Mirko Pigliacelli, portiere del Palermo, ha ribadito quanto sia importante per lui indossare la maglia rosanero e come si sia perfettamente integrato nel tessuto cittadino del capoluogo siciliano. Dal ritiro in Trentino Alto Adige, il numero 22 ha commentato in conferenza stampa i primi giorni di lavoro del nuovo gruppo. Pigliacelli si è soffermato sui nuovi arrivati, sulle ambizioni della società e sull'addio di Massolo, approdato al Vicenza.

"Siamo qua da due settimane - ha esordito Pigliacelli - e devo dire che stiamo lavorando molto bene. I nuovi compagni si sono già integrati, procede tutto correttamente. Volevo ringraziare Massolo pubblicamente, è stato eccezionale nella scorsa stagione e nell’anno passato ha permesso al Palermo di andare in Serie B. Volevo ringraziarlo per questo: oltre un collega, è stato un grande amico".

Domani pomeriggio seconda amichevole del ritiro, con un avversario certamente più forte rispetto alla rappresentativa della Bassa Anaunia: la Virtus Verona, infatti, gioca in Lega Pro.

“Virtus Verona? Ci sono molte cose da provare. Si approccia un’amichevole che, anche se è un allenamento, sarà di livello. Sarà importante mettere in campo quello che il mister ci sta dicendo in questi giorni".

Il portiere, poi, torna sul prolungamento del proprio accordo con la società di viale del Fante: "Altri club? Ci sono stati interessamenti - ha precisato Pigliacelli - ma non ho mai vacillato sul rinnovo in rosanero. Il Palermo, come piazza e come città, merita la Serie A. Sta a noi dare il massimo, per lottare e per andare in Serie A".

Oggi, in ritiro, primo allenamento per Sebastiano Desplanches, sul quale il Palermo ha investito molto. Pigliacelli ha anche commentato gli altri arrivi di questa campagna acquisti: "Desplanches? L’ho visto con la maglia della Nazionale e in Serie C, è ovviamente un ragazzo di grandi prospettive, arrivato in un grandissimo club. Lucioni e Ceccaroni sono due difensori di grande esperienza, come Nedelcearu e Marconi. Tutti quelli che fanno parte della rosa avranno le loro chances e potranno dimostrare le loro potenzialità. I nuovi arrivati in attacco? Insigne e Mancuso hanno grande esperienza, Vasic si è presentato al meglio e sta facendo grandi cose. Vincere aiuta a vincere, penso che il loro arrivo possa essere visto come un valore aggiunto avendo loro già vinto in passato. Noi da più grandi, inoltre, dobbiamo dare una mano ai giovani".

Chiusura dedicata allo spogliatoio rosanero e alla sua leadership, anche se il portiere ha ammesso che non ama essere definito un leader: "Dal primo giorno in cui sono arrivato in questa società mi sono messo a disposizione. Sono super felice di essere qui - ha concluso il portiere - essere un beniamino non è quello che cerco: penso solo di mettere in campo il massimo e poi il resto verrà. Sono un ragazzo che fa parte della squadra, non mi elevo a leader, faccio solo parte di un grande gruppo”.