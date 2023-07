Palermo, Nedelcearu e l'importanza di un gruppo unito: "Dobbiamo consolidare questa famiglia"

"Questo ritiro è molto importante per lavorare, dobbiamo consolidare una famiglia e un gruppo: sia dentro che fuori dal campo". Musica e parole di Ionut Nedelcearu, in un'intervista rilasciata al portale ufficiale della società rosanero. Il difensore centrale ha ribadito l'importanza di una squadra unita per raggiungere obiettivi importanti. In ritiro si lavora duramente, per evitare di commentare gli stessi errori della scorsa stagione.

"Qui sto benissimo - ha detto Nedelcearu - mi sono ambientato perfettamente. Dobbiamo migliorare la concentrazione in gara, stiamo lavorando per evitare di perdere punti come accaduto lo scorso anno. Ci attende un campionato difficile ma ci vogliamo far trovare pronti".

Per Nedelcearu la concorrenza in difesa non sarà un problema, anzi. "Il mercato ha già fornito diversi nuovi acquisti: questo è un bene, la concorrenza alza il livello e stimola il gruppo. Ci sarà spazio per tutti in questo campionato - ha precisato il centrale romeno - dovremo farci trovare pronti ogni volta che il mister ci chiamerà in causa. I tifosi sono fantastici, ci stanno sempre vicino: meritavano di più lo scorso anno ma la prossima stagione speriamo di renderli felici e raggiungere il nostro obiettivo. Il Barbera è letteralmente il dodicesimo uomo in campo - ha concluso Nedelcearu - per noi è importante giocare con lo stadio pieno”.