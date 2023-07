Palermo, Marconi e la seconda giovinezza in rosanero: "Sento la fiducia della società e dei compagni"

"Io accostato al Catania? Non leggo i giornali onestamente, a me interessa solo quello che faccio sul campo, non mi interessa essere stato accostato al Catania. A Palermo mi chiamano eroe e non mi ci sento, ho messo solo un mattoncino nella storia dei rosa".

Così Ivan Marconi, difensore rosanero, ha commentato dal ritiro in Trentino Alto Adige le voci che lo accostavano nei giorni scorsi al Catania. L'esperto centrale ha parlato del clima che si respira nello spogliatoio, dei nuovi arrivati e del suo essere considerato un punto di riferimento per i ragazzi più giovani.

"Sto vivendo una seconda giovinezza - ha detto Marconi - mi sento bene e avverto la fiducia della società del mister e della squadra. È più facile essere al 100% quando ci sono queste premesse. Sto affrontando il ritiro in maniera serena, vivo le preparazioni estive con più gioia rispetto a quando ero giovane. Con il mister proviamo diverse soluzioni tattiche, col Bologna voleva andare a prenderli alti, uomo contro uomo per cercare di farli palleggiare il meno possibile. C’è da correggere qualcosa ovviamente ma basta credere in quello che facciamo, poi i risultati verranno. L’arrivo di Lucioni e Ceccaroni è tanta roba, siamo contenti di averli qui, spero ci possano dare una mano e chiunque verrà chiamato in causa darà il 100% per il Palermo".

Marconi si è poi soffermato sull'obiettivo stagionale, il ritorno nella massima serie: "Per andare in Serie A non c’è un ingrediente segreto - ha precisato il difensore centrale - ci vuole un insieme di situazioni. L’anno che abbiamo vinto i playoff nessuno lo avrebbe detto dieci giorni prima, la gente ci spingeva e in ognuno di noi è scattato qualcosa. Abbiamo una squadra importante, non ci vogliamo nascondere: questi elementi dovrebbero dar vita al mix giusto. I nuovi arrivi danno piccoli consigli, anche fuori dal campo. Quando ci saranno magari momenti di esaltazione o di sconforto, l’esperienza farà da padrone. Quando sei troppo esuberante c’è qualcuno che dà una strigliata e viceversa. Spero di essere un punto di riferimento per qualcuno, per quelli un po’ più esperti sono un buon compagno. Voglio dare una mano al Palermo per far migliorare anche uno solo dei miei compagni giovani. La Serie A? Con questa proprietà così forte è solo questione di tempo - ha concluso Marconi -. Bisogna armarsi di pazienza, quest’anno sarà abbastanza impegnativo. Ho sempre pensato che il gol per il difensore sia una cosa in più: preferirei fare zero reti e tenere la porta inviolata. Se il gol può aiutare la squadra sono più contento ma ci sono giocatori molto più bravi di me”.