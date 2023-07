Un Insigne al Palermo, dal Canada la benedizione di Lorenzo: "Caro Roberto, hai fatto la scelta migliore"

Qualità, assist, estro e fantasia: Roberto Insigne è stato presentato oggi a Ronzone, dove da giorni ha iniziato la sua nuova avventura rosanero. L'ex esterno del Frosinone ha raccontato le sue sensazioni avvertite in questi primi giorni di ritiro.

“Le sensazioni sono più che ottime. Il gruppo mi ha accolto alla grande -. ha esordito Insigne - mi sto trovando benissimo: la squadra mi ha fatto un’ottima impressione. In spogliatoio ci divertiamo, sono contento di farne parte. La trattativa è stata semplice, non ho perso tempo a pensarci: mi andava di cambiare aria e venire a Palermo. Ho sempre fatto l’esterno a destra nel 4-3-3 ma sono a completa disposizione dell’allenatore e della squadra".

A Palermo Insigne ha ritrovato anche Fabio Lucioni, leader difensivo protagonista con lui della promozione in serie A dei ciociari lo scorso anno: "L’accoglienza di Lucioni? Con Fabio ci siamo sentiti quasi sempre dopo la fine del campionato, sino ad un giorno prima della mia firma. L’anno scorso abbiamo trascorso insieme un anno fantastico, speriamo di ripeterlo. Mio fratello Lorenzo? Sta bene, lo sento quasi tutte le sere, è molto contento. Mi ha detto che è stata la scelta migliore".

Insigne proverà a conquistare la massima serie con la maglia rosanero e, magari, consolidarsi in questa categoria visto che in carriera ha giocato poche partite in serie A: "Quando ho giocato in Serie A non ero così maturo come ora, dico la verità. Conto di arrivarci adesso, con la maglia del Palermo".

Nella prima amichevole stagionale i tifosi hanno visto subito grande feeling tra Insigne e Brunori: diverse le combinazioni tra i due, con assist efficaci da parte dell'ex Frosinone nei confronti del capitano. "Matteo Brunori è un giocatore straordinario - ha precisato il nuovo esterno rosanero - anche l’anno scorso gli ho fatto i complimenti a fine partita per come si muoveva e per come ha fatto giocare la sua squadra. Sono contento di giocare con lui e fargli tanti assist. Giocare al Barbera con lo stadio pieno mi gaserà, per noi dovrà essere solo una spinta e una forza in più per portare a casa l’obiettivo. Tutino? Ci ho giocato insieme, lo conosco benissimo, è un ragazzo d’oro. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, l’ho sentito appena ho firmato e mi ha detto che ho fatto la scelta migliore, lui si è trovato benissimo. Io e la mia famiglia non vediamo l’ora di arrivare a Palermo".

Insigne ha poi rivelato di aver seguito, negli anni d'oro rosanero, il Palermo e di essere rimasto affascinato dalla tifoseria e dalla piazza: "Il Palermo l’ho seguito anche ai tempi di Cavani e Dybala, mi sono sempre piaciute la piazza e la città. Spero che il prima possibile la squadra possa tornare competitiva nella massima serie. Il paragone con Lorenzo? È un orgoglio avere un fratello del genere, non sono mai stato sotto pressione per eventuali paragoni o parallelismi. Voglio dare il massimo pure per lui".

Chiusura dedicata alle sue "gioie" in campo: più che per i gol, è l'assist a gratificare al massimo il calciatore napoletano: "Preferisco più l’assist che il gol - ha concluso Insigne - amo stare con i miei compagni di squadra e vederli contenti dopo aver segnato mi rende ancora più felice”.