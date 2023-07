Dal Milan al Guanto d'Oro nel Mondiale, Desplanches: "Io riserva? Lavoro per farmi trovare pronto"

“Ho scelto Palermo perché è una piazza storica, una città bellissima: sono felicissimo di essere qua. Non ho esitato un attimo ad accettare quando mi hanno chiamato, sono veramente contento”. Ha esordito così, in conferenza stampa dal ritiro di Ronzone, Sebastiano Desplanches, nuovo secondo portiere del Palermo. Il classe 2003 ha ripercorso le tappe della sua giovane carriera, dagli inizi col Milan sino all’esperienza in serie C. Il portiere di Novara si è detto felicissimo di essere approdato in una piazza importante come Palermo.

"Avere dietro un gruppo come il City Group è una cosa in più - ha precisato Desplanches - ci dà tranquillità e sicurezza. Ci permette di essere nella migliore posizione per giocare a calcio. Corini ha detto che Pigliacelli sarà il titolare? Sono giovane, arrivo in punta di piedi, con umiltà e tanta voglia di lavorare. Il mister è stato chiaro sulle gerarchie: io lavorerò al massimo per farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno".

Il nome di Desplanches era entrato nei radar rosanero ancor prima che il talento scuola Milan vincesse il Guanto d'Oro al mondiale under 20 con la maglia degli azzurri, perdendo in finale contro l'Uruguay: "Il mondiale U20 ha avuto un impatto importante sulla mia carriera - ha detto il portiere - lo testimonia il passaggio dalla C alla B. È un’esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita, non capita tutti i giorni di giocare un mondiale con la maglia della Nazionale. Sicuramente adesso devo accantonare questa esperienza: il mio futuro è tutto da scrivere".

Desplanches in questi giorni sta svolgendo un percorso personalizzato di ricondizionamento atletico e di lavoro tecnico specifico, che proseguirà anche nei giorni in cui la squadra riposerà al termine della prima parte della preparazione in Trentino Alto Adige. Il portiere inizierà a lavorare in gruppo all'inizio del ritiro di Pinzolo.

"Sto svolgendo alcuni allenamenti personalizzati - ha chiarito il classe 2003 - è una scelta corretta dello staff. Vengo da un mese di stop: fare palestra e fare campo è ben diverso. Il mister mi ha proposto questo allenamento e ho accettato. Avere un portiere esperto come Pigliacelli mi aiuterà a crescere. Io ritengo di non avere grosse lacune, ma devo lavorare su tutti gli aspetti. Ho la sensazione di essere arrivato in un grande gruppo, mi hanno accolto tutti bene".

I rosanero, storicamente, hanno un'ottima tradizione di numeri uno e anche Desplanches ammette di aver seguito in passato alcuni portieri rosanero: "Non sarebbe male rivivere quello che hanno vissuto Sorrentino e Sirigu in rosanero, credo che siano loro i portieri più grandi della storia di Palermo. Io sono cresciuto nel Milan, dagli undici anni sino alla Primavera ho vestito la maglia rossonera. Poi la società ha scelto di mandarmi a Vicenza per giocare. Io ho accettato e sono andato avanti per la mia strada. Ora sono felicissimo di essere qua".

Chiusura di conferenza inevitabilmente dedicata ai sogni del giovane portiere: "Sogno di parare in Nazionale - ha concluso Desplanches - devo lavorare giorno per giorno, perché al momento sono solo sogni".