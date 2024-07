Segre firma il rinnovo col Palermo e suona la carica: "Voglio la Serie A con questa maglia"

“La trattativa per il rinnovo è stata lunga, è durata un po’ di mesi: io non vedevo l’ora di firmare. Sono grato e felice di aver prolungato il mio rapporto con questa società, adesso devo ripagare per l’ennesima volta la fiducia in campo”. Jacopo Segre parla così dal ritiro di Livigno: questa mattina il club di viale del Fante ha ufficializzato il suo rinnovo sino al 2027. Un prolungamento che, di fatto, blinda il centrocampista: diversi gli estimatori di Segre in A, troppe le sirene di mercato. Il suo rapporto con i rosanero, dunque, proseguirà.

Il centrocampista ha confermato le voci di mercato ma ha ribadito che mai ha avuto dubbi sulla sua permanenza in rosanero: “C’erano delle voci concrete - ha precisato - ma mai ho avuto dubbi sulla firma del mio rinnovo. Non vedevo l’ora anzi, per me è un’occasione importante. Voglio andare in serie A con questa società e con questa maglia. La città lo merita, daremo tutto in campo per raggiungere questo traguardo. La mia forza è sempre stata l’umiltà, la voglia di esprimermi in campo attraverso il gioco e l’aiuto dei miei compagni: bisogna sempre farsi trovare pronti. Molti mi hanno accostato a Giulio Migliaccio, in questi giorni ho parlato spesso con lui. È un piacere essere accostato a lui, spero di replicare quanto ha fatto lui qui”.

I rosanero sono al lavoro da alcuni giorni con Dionisi: il centrocampista spiega i nuovi dettami del tecnico. “Per noi è un’occasione importante essere allenati da Dionisi - ha detto - subito ci sta trasmettendo la voglia di esprimere il nostro gioco. Ci dice di attaccare sempre lo spazio, proveremo sempre più a mettere in pratica le sue direttive. Io capitano? Fa piacere ricevere attestati di stima da parte dei tifosi ma abbiamo un solo capitano ed è Brunori. Lui ogni giorno si allena a duemila, è il nostro punto di riferimento. Matteo è un mio grande amico, gli voglio molto bene: non sta a me decidere il suo futuro. Ogni giorno lui esprime sul campo tutta la sua professionalità “.

Segre in chiusura passa agli obiettivi personali per la nuova stagione: “Il gioco di Dionisi favorisce le mezzali - ha precisato - ripetere il numero di gol fatti la scorsa stagione sarebbe importante. Io provo a migliorarmi giorno dopo giorno, spero di riuscire a fare bene. Solo con il lavoro e lo spirito di sacrificio potranno arrivare i risultati".