Palermo, Ranocchia sulle orme di Miccoli: "La 10 l'ho sempre voluta, pronto a essere un leader"

"Sono pronto a diventare un leader tecnico, il mio obiettivo è questo e lavoro quotidianamente per realizzarlo". Nella prossima stagione, ormai alle porte, il Palermo ripartirà dalla qualità di Pippo Ranocchia: il calciatore, arrivato lo scorso gennaio, iniziò benissimo in maglia rosanero ma poi venne frenato da un infortunio. In questa stagione il calciatore è pronto per recitare un ruolo da protagonista con Dionisi: Ranocchia ha deciso di indossare la maglia numero 10. In conferenza stampa, dal ritiro di Livigno, il centrocampista ha parlato dei primi giorni di lavoro con il nuovo tecnico e degli obiettivi personali e collettivi per il prossimo campionato.

"Il mister ha chiesto disponibilità ed entusiasmo - ha esordito - poi a livello tattico chiaramente dovremo cercare di esaudire le sue richieste. Lavoro tutti i giorni per rendere al meglio, il mio inizio in rosanero è stato molto positivo poi ho avuto qualche problema fisico. Sapevo che Di Mariano voleva cambiare numero, a me la 10 è sempre piaciuta: ho deciso di prenderla, sono contento che per la prima volta avrò la 10 qui. Il primo ricordo della 10 rosanero è con Miccoli, è un numero particolare ma conta poco, è importante quello che si fa in campo. Fare un po' quello che Miccoli ha fatto con questa maglia sarebbe straordinario. Il mister mi chiede compiti a tutto campo, il mio ruolo mi piace molto. Sono pronto a diventare un leader tecnico, il mio obiettivo è quello: voglio dare una grande mano alla squadra e alla società per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Ranocchia, poi, torna sulle criticità palesate lo scorso campionato: "Dovremo cercare di non ripetere gli errori dello scorso anno - ha puntualizzato - come la gestione del vantaggio e la concentrazione durante tutti i 90 minuti. Dovremo fare tesoro di quanto accaduto per migliorare in questa nuova annata".

Domani la prima amichevole stagionale, contro la Rappresentativa Lnd Sondrio: "Una sfida dopo una settimana di ritiro - ha concluso - servirà per conoscerci meglio tra noi e mettere dentro un po' di benzina. Anche se siamo assieme da poco cercheremo di attuare le idee che il mister ci ha illustrato".