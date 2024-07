Palermo, Lucioni suona la carica: "Dobbiamo alzare l'asticella, c'è la voglia di andare in serie A"

"Purtroppo lo scorso anno siamo scivolati troppe volte, la continuità non c'è stata e a fine stagione hanno esultato gli altri: questo è l'insegnamento più grande della passata stagione". Fabio Lucioni, difensore di grande esperienza del Palermo, parla così dal ritiro rosanero di Livigno. Il calciatore di Terni è tornato sulle criticità della scorsa stagione e si è proiettato verso il nuovo campionato, che inizierà tra meno di un mese.

"Dobbiamo alzare l'asticella - ha esordito - di questo si è parlato tanto nello scorso campionato. Inevitabilmente questa asticella va alzata da subito, c'è grande applicazione e abnegazione da parte di tutti. C'è la voglia di fare un campionato all'altezza della squadra che siamo. I carichi di lavoro si fanno sentire, cerchiamo di seguire al massimo le indicazioni del mister. Il tecnico ci fa capire che servono soluzioni in base alla pressione dell'avversario. Arrivare dietro la seconda non mi dà soddisfazioni. Mi auguro di non affrontare le difficoltà dei playoff, le prime due esultano subito poi c'è un terno al lotto da disputare: l’ambizione della società è chiara a tutti, c'è la voglia di conquistare una categoria superiore. Credo che si stiano facendo le cose nel migliore dei modi, nel calcio non ci sono cose scontate o campionati facili: dobbiamo dare il massimo in ogni allenamento. Non ci dobbiamo accontentare, la piazza è sicuramente esigente emerita palcoscenici diversi dalla serie B: siamo tenuti a dare il massimo".

Chiusura dedicata al nuovo tecnico e all'acquisto di Nikolaou, difensore centrale arrivato dallo Spezia: "Dionisi è un allenatore diretto ed esigente - ha chiarito - con lui non ti puoi permettere di abbassare i ritmi e cerca di farcelo capire in allenamento. Ogni allenatore ha la propria idea di gioco, credo che la prerogativa sia quella di provare a imporre il nostro gioco. Nikolaou? Non lo scopro certo io, ha fatto campionati importanti: è un ragazzo solare e si è messo subito a disposizione. Il ritiro ci deve fare conoscere meglio. Cosa manca? Non sono io a doverlo dire - ha concluso - c'è una società che fa le sue valutazioni e un allenatore che dà le sue direttive".