Palermo, amichevole dal sapore di Premier: il 26 luglio sfida contro il Leicester di Jamie Vardy

Un'altra amichevole per i rosanero, dopo quelle già delineate dal club: la squadra di Dionisi venerdì 26 luglio a Chesterfield affronterà il Leicester di Jamie Vardy. Il match è in programma alle 19.00 (ora locale) al SMH Group Stadium.

Le informazioni per l’acquisto dei biglietti, fa sapere il club di viale del Fante, saranno comunicate successivamente. Un test, quello contro il Leicester, che certamente potrà dare risposte importanti sul campo. La gara con gli inglesi sarà preceduta dal test di sabato 20 contro il Monza e seguita da quella contro l'Oxford United del 3 agosto.

La formazione di Dionisi vuole intensificare la preparazione in vista del debutto ufficiale: la prima stagionale sarà contro il Parma, nei trentaduesimi di Coppa Italia, l'11 agosto. Poi sarà subito campionato: con ogni probabilità i rosanero apriranno la stagione in anticipo, come avvenuto lo scorso anno contro il Bari, a Brescia. Si attende soltanto l'ufficialità della Lega ma da quanto filtra Brescia-Palermo dovrebbe giocarsi venerdì 16 agosto.