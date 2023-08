Palermo, il ritiro si conclude con una vittoria: 3-0 al Trento in amichevole

Ultima amichevole del ritiro in Trentino Alto Adige per il Palermo di Eugenio Corini. Allo stadio Briamasco di Trento, i rosanero hanno sconfitto col punteggio di 3-0 la squadra dell'ex allenatore rosanero, Bruno Tedino, che milita in serie C.

Indicazioni positive da entrambi i reparti: la difesa ha mostrato sicurezza, la manovra offensiva è apparsa più incisiva e collaudata. Il modulo provato in ritiro da Corini ha fornito risposte confortanti. Palermo in campo col 4-3-3: Pigliacelli in porta; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni in difesa; Gomes, Stulac e Vasic in mezzo al campo; tridente offensivo formato da Insigne, Brunori e Damiani.

Nella prima frazione di gara i rosanero attuano un pressing alto che mette in difficoltà la squadra di Tedino: la tattica sortisce spesso gli effetti sperati, con gli uomini di Corini che recuperano diversi palloni. Le trame create da Stulac a beneficio dei compagni sono efficaci, il Palermo produce diverse azioni offensive degne di nota. Insigne ci prova da fuori, così come Vasic: in entrambe le circostanze la palla esce fuori di poco.

Alla mezz’ora il Palermo si porta in vantaggio: uno stacco di testa imperioso di Ceccaroni, su traversone delizioso di Stulac, sblocca il match. Al 37’ il raddoppio rosanero: azione personale in area di capitan Brunori che, dopo aver scartato in dribbling due giocatori, mette in mezzo per Vasic che batte il portiere avversario incrociando con un bel piattone mancino angolato. Al 43’ Damiani conquista palla al limite dell’area e viene falciato non appena entrato: per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va capitan Brunori che calcia forte e angolato, per il 3-0 rosanero.

Il primo tempo termina sul parziale di 0-3: risposte confortanti da Lucioni e Vasic. Il primo ha mostrato una manifesta superiorità in difesa, da vero leader del reparto. Il ragazzo arrivato dal Padova, invece, ha giocato con grandissima personalità: testa alta e progressioni, visione di gioco e grande intelligenza tattica.

Nella ripresa diversi cambi per Corini: dentro Desplanches, Buttaro, Graves, Nedelcearu, Segre, Saric, Soleri. Fuori Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Marconi, Stulac, Vasic e Brunori. Al 60’ Insigne sfiora il poker con un bel tiro a giro, bravo il portiere del Trento a respingere. Alla mezz’ora ci prova Graves, che da attaccante improvvisato sfiora la rete del 4-0.

Negli ultimi minuti ritmi più bassi e gestione del possesso per la squadra di Corini, che chiude il ritiro con una prestazione più che positiva. Domani e domenica giornate di riposo per la squadra, che si ritroverà a Veronello il 7 agosto per intensificare la preparazione in vista del debutto in Coppa Italia a Cagliari: il match è in programma sabato 12 agosto alle 21,15.