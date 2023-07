Palermo, 1-1 in amichevole contro il Legnago: Brunori apre, rosanero rimontati da un calcio di rigore nel finale

Penultima amichevole del ritiro in Trentino Alto Adige per il Palermo di Eugenio Corini, contro il Legnago Salus (squadra neopromossa in serie C, allenata dall’ex rosanero Massimo Donati). A Pinzolo, sotto una pioggia abbondante, il Genio schiera un 4-3-3 condizionato dalle assenze: out Di Mariano, Valente, Aurelio, Mancuso. In porta c’è Desplanches, in difesa Ceccaroni a sinistra, a destra Buttaro; centrali Lucioni e Nedelcearu; a centrocampo Gomes, Stulac e Vasic; in avanti Insigne, Damiani e Brunori.

Rosanero in vantaggio dopo cinque minuti: è Brunori a sbloccare la gara, di testa su assist preciso di Ceccaroni dall’out di sinistra.

Dalla panchina numerosissime indicazioni del Genio nei confronti di Vasic e Stulac. In particolare, allo sloveno il tecnico rosanero suggerisce spesso di “trovare l’ordine” e dettare il palleggio per l'inizio del fraseggio. Al 34’ Buttaro è costretto ad abbandonare il campo, pochi minuti dopo aver rimediato una forte botta in un contrasto: è Mateju ad entrare al suo posto.

Il primo tempo si conclude 1-0 per i rosanero. Buone indicazioni da Desplanches, apparso molto sicuro anche con i piedi: il reparto difensivo è stato piuttosto preciso ed attento, guidato dalla grande esperienza di Lucioni. In mezzo al campo buone intuizioni da parte di Vasic, che spesso ha dialogato con Stulac e Insigne. In avanti, il capitano è sempre presente in zona gol e nel far salire bene la squadra.

Ad inizio ripresa tanti cambi per Corini. Questa la nuova formazione: Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Gomes, Saric; Insigne, Soleri, Broh. Al 58’ calcio di rigore per i rosanero, conquistato da Edo Soleri atterrato da Sbampato: dal dischetto parte Roberto Insigne che si fa ipnotizzare da Fortin. Conclusione debole e non particolarmente angolata quella del numero 11 rosanero.

Al 70’ Insigne lascia il posto a Corona: l’ex Frosinone sta entrando sempre più negli schemi della squadra e ha eseguito le indicazioni ricevute dalla panchina da parte del suo allenatore. Appuntamento soltanto rimandato con la prima rete in rosanero. All’82’ calcio di rigore per il Legnago: Nedelcearu, secondo il direttore di gara, commette fallo su Zanetti. Dagli undici metri parte il numero 10 Rocco che batte Pigliacelli, che aveva intuito la direzione della esecuzione.

Nei minuti finali la squadra di Corini prova a riversarsi in avanti, senza riuscire però a trovare la rete della vittoria. Partita che ha comunque fornito buone indicazioni al tecnico rosanero: buon primo tempo, nella ripresa gara spezzettata per i troppi falli. Diversi gli interventi al limite da parte di alcuni giocatori del Legnago, nel primo tempo Lucioni aveva fatto notare ad alcuni calciatori della squadra di Donati la pericolosità di alcune entrate, piuttosto evitabili.

Domani il gruppo di Eugenio Corini effettuerà una seduta mattutina.

Il 4 agosto, poi, allo stadio Briamasco di Trento, ultimo test prima del rientro in città: i rosanero affronteranno il Trento di Tedino.