Un punto in tre partite, così non va: si va avanti con Corini ma il Palermo ora deve cambiare passo

Un punto in tre partite, oggettivamente, non rappresenta il rendimento di una squadra che punta ad essere competitiva per la promozione in serie A. Non lo ha nascosto nemmeno Eugenio Corini, al termine della seconda sconfitta consecutiva rimediata al Ferraris contro la Sampdoria.

Il Palermo, in questo momento, non sta di certo attraversando un buon momento: al rientro dopo la sosta, dopo la gara vinta a Modena, la squadra è apparsa in grande difficoltà. Un pari al 104’ contro lo Spezia, l’inaspettata sconfitta contro il Lecco ultimo in classifica e il ko di Marassi. Tre gare nelle quali sono emerse parecchie criticità.

Gran parte della piazza palermitana non nasconde tutto il proprio malcontento e continua ad invocare l’esonero di Eugenio Corini. Sgombriamo subito il campo da equivoci e dubbi: l’allenatore rosanero non è, al momento, in discussione. La ragione è molto semplice: la proprietà ha chiesto all’allenatore di stare sempre nelle prime quattro-cinque posizioni. In questo momento la classifica dice che i rosanero, qualora ottenessero bottino pieno contro il Brescia nel recupero di mercoledì, sarebbero ad un punto dal Venezia. Una sola distanza dalla seconda posizione in campionato: insomma, non proprio una cattiva situazione. Inoltre, all'orizzonte non sembrano esserci faide interne che, spesso, minano l'integrità di una squadra: il gruppo rosanero è unito e compatto e segue totalmente i dettami del proprio tecnico.

Occorre mantenere, allora, un importante equilibrio nelle analisi. Il modus operandi del City Group, come è noto, è quello di mantenere fede alle proprie scelte. L’esempio lampante è il Girona di Miguel Ángel Sánchez Muñoz, oggi primo nella Liga con due punti di vantaggio sul Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nella stagione 2021/2022 il Girona ha vissuto un momento piuttosto complicato nelle prime dodici giornate (quando era nella B spagnola), poi il tecnico è riuscito a cambiare rotta e a fine anno, da sesto in classifica, ha vinto i playoff e ha firmato la promozione del club catalano nella Liga dopo 4 anni. Nella scorsa stagione il club si è piazzato al decimo posto, ottenendo una salvezza molto tranquilla. Quest’anno i tifosi stanno letteralmente sognando ad occhi aperti.

Va anche detto, naturalmente, che si registrano anche casi di esoneri, come al Troyes o al Lommel in Belgio. Insomma, il City Football Group cambia soltanto quando l’esonero viene visto come un’extrema ratio.

Le conferme su questa visione della proprietà sono arrivate, a più riprese, anche da Alberto Galassi, consigliere d'amministrazione del Palermo e membro del board del City Football Group. “Al City abbiamo cambiato 4 allenatori in 15 anni. Abbiamo una filosofia molto semplice, praticamente aziendale, non possiamo modificare i vertici se li cambi ogni sei mesi, ogni anno o due, devi lasciare il tempo di programmare", così parlava in un’intervista di fine maggio. La programmazione delineata ed invocata anche dall’ad Gardini, in sostanza, nello scorso bilancio di fine stagione.

In questo momento la classifica rosanero parla chiaro, diverse sarebbero le valutazioni qualora gli uomini di Corini fossero decimi. È chiaro, però, che serve riflettere sugli errori commessi. Come lo stesso Corini ha detto, sono venute meno alcune certezze.

Intanto, la difesa: il reparto arretrato, che aveva iniziato benissimo la stagione, adesso sembra piuttosto vulnerabile. Le amnesie difensive registratesi nella scorsa stagione sono tornate pericolosamente a farsi vive, pur con interpreti diversi. La manovra rosanero è, in questo momento, lenta e prevedibile. Gli esterni, Di Francesco e Insigne, non stanno rendendo e questo induce riflessioni anche su un eventuale cambio di sistema di gioco.

Contro la Samp Corini ha giocato nel primo tempo con un 4-2-3-1: Henderson ha agito sulla trequarti, in mezzo Gomes e Segre. Una scelta piuttosto azzardata, considerando la densità del centrocampo doriano e le poche qualità in fase di impostazione di Claudio Gomes. L’unico che detta i tempi in squadra è Leo Stulac, difficile rinunciare allo sloveno se si vuole continuare a impostare il match sul giro palla. Senza il numero 6, infatti, soltanto lanci lunghi in profondità facilmente leggibili dalle difese avversarie. La distanza siderale tra i reparti ha complicato tutto: difficile dialogare tra compagni quando tra il portatore di palla e gli altri interpreti ci sono parecchi metri di distanza. Nelle ultime tre partite è stato proprio questo scollamento tra i reparti a creare non poche criticità ai rosanero: il calcio, come dice spesso l'allenatore rosanero, è occupazione degli spazi. In questa fase gli uomini di Corini non occupano bene gli spazi in campo, mentre le altre squadre sembrano più intelligenti e pragmatiche in questo compito.

Un fattore strettamente collegato alla mancanza di brillantezza della manovra è la condizione atletica: quasi tutti gli interpreti in campo, sia titolari che subentrati, non sono esplosivi. Sembra, spesso, che le squadre avversarie corrano il doppio del Palermo: i rosanero arrivano quasi sempre in ritardo sulle seconde palle, in questo senso le statistiche sui palloni recuperati non mentono. Difficile essere determinanti, lucidi in zona gol se le gambe non ti assistono adeguatamente. Il rodaggio sembra stia durando più del previsto, occorre cambiare passo rapidamente.

Alla condizione atletica è, inevitabilmente, collegata anche la mancanza di intensità: a Genova la formazione di Corini è stata molle, poco grintosa, quasi spenta. Eppure serviva fornire una risposta ben diversa dopo la sconfitta casalinga contro il Lecco.

Non va dimenticato, inoltre, l'approccio alle ultime gare: nessun gol segnato nei primi 45 minuti e ben quattro subiti. E' chiaro che questa squadra non può permettersi di partire male o giocare ad intermittenza. Il Genio, in questo senso, dovrà plasmare una mentalità diversa.

Adesso due gare cruciali al Renzo Barbera, che diventano fondamentali per l’umore dello spogliatoio e della piazza: serve fare risultato pieno per risalire la classifica ed invertire il trend negativo. Insomma, c’è tanto lavoro da fare per Corini: occorre immediatamente ripartire, il campionato non può aspettare i rosanero e perdere molto terreno potrebbe compromettere un'intera annata.