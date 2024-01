Palermo al lavoro per rinforzare la rosa: Diakité, Dickmann e Caso sul taccuino del ds Rinaudo

Vacanze finite in casa Palermo, da domani la squadra di Eugenio Corini tornerà al lavoro: stasera il gruppo si ritroverà a cena prima di riprendere gli allenamenti. La preparazione riprenderà a Torretta: i rosanero sono pronti a ripartire dal centro sportivo, dopo un mese e mezzo circa dal crollo della struttura temporanea che ospitava palestra e spogliatoi. Era il 25 novembre quando un fortissimo vento si abbatteva sul capoluogo siciliano, creando danni anche alla nuova casa rosanero.

Adesso il Palermo, dopo un breve trasloco al Renzo Barbera, riprenderà ad allenarsi a Torretta. Occorre preparare al meglio il match della ripresa, la delicata trasferta del prossimo 13 gennaio contro il Cittadella. Subito una gara importante, visto che i veneti sono quarti con un punto di vantaggio proprio sui rosanero. Uno scontro diretto sostanzialmente, una partita da non sbagliare per cominciare bene il nuovo anno.

Intanto, da settimane per la verità, il ds Leandro Rinaudo lavora insieme a Bigon per potenziare la rosa. Possibili 3-4 colpi durante questa sessione di calciomercato, apertasi ufficialmente oggi. Ci sarà tempo sino al 31 gennaio, quando alle ore 20 il gong decreterà la fine della campagna acquisti.

Il dirigente palermitano sta monitorando diversi profili, prestando particolare attenzione alla corsia difensiva di destra. Il contratto di Mateju scade a fine giugno, potrebbe essere sacrificato prima della scadenza. Torna di moda il nome di Salim Diakité della Ternana: il francese classe 2000 era stato già sondato ad agosto. Piace anche Dickmann, di proprietà della Spal ma in forza al Brescia. I rapporti tra il club ferrarese e quelli rosanero sono ottimi: in estate le due società furono al centro dell’intrigo Prati, andato poi al Cagliari, e hanno chiuso l’affare Peda rimasto in prestito proprio in Emilia Romagna. Su Dickmann, comunque, il Brescia vanta un diritto di riscatto: un dettaglio che complicherebbe la trattativa.

In scadenza ci sono anche Ivan Marconi e Nicola Valente: entrambi vantano diversi estimatori in serie C e la loro partenza non è affatto da escludere. In attacco si segue Caso del Frosinone, chiuso da diversi giocatori: il jolly di Torre Annunziata rappresenterebbe un colpo di spessore per la dirigenza rosa. Sul classe 1998, però, anche Pisa e Cremonese sono alla finestra per valutare un eventuale affondo. L’entourage del calciatore vorrebbe, in caso di partenza da Frosinone, provare a rimanere in serie A. Ecco perchè la trattativa non appare affatto semplice e, soprattutto, rapida.

Il poco minutaggio non indurrebbe i club della massima serie a puntare su di lui ma il giocatore attende sviluppi, visto che Di Francesco avrebbe dato l'ok ad una sua partenza. A Palermo ritroverebbe Lucioni e Insigne, lo scorso anno suoi compagni nella stagione che ha determinato la promozione dei ciociari. Il mercato è appena iniziato, sarà un mese intenso per la dirigenza di viale del Fante: la campagna di rafforzamento invernale potrebbe rivelarsi decisiva per il rush finale.