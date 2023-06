Il Palermo blinda Gomes, rinnovo fino al 2027: "Un onore continuare in rosanero"

La notizia adesso è ufficiale: Claudio Gomes ha prolungato il proprio contratto con il Palermo. Il centrocampista francese si è legato al club di viale del Fante sino al 30 giugno 2027. "Sono orgoglioso e molto soddisfatto – ha dichiarato al portale ufficiale del club il numero 5 rosanero – ringrazio il Palermo FC e l’intera famiglia del City Football Group. Questo atto di stima nei miei confronti rappresenta un momento cruciale per la mia crescita e per la mia carriera professionale. È un onore poter continuare a indossare la maglia di questo glorioso e ambizioso club, che mi ha già dato la possibilità di esprimermi al meglio. Darò sempre il massimo per contribuire a ripagare al più presto l’incredibile passione dei nostri tifosi".

Arrivato come primo affare in sinergia con il City Group, Claudio Gomes ha disputato una buona stagione. In alcune partite ha vissuto momenti di difficoltà, come tutta la squadra del resto. Il prolungamento dell’accordo con i rosanero rappresenta una mossa efficace, visto che alcuni club avevano tentato di sondare il terreno per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore. Il francese, però, è blindato. Il suo percorso di crescita continuerà con la maglia rosanero. Del resto, l’operazione prolungamento rientra nella “programmazione” delineata dall’ad Giovanni Gardini: Gomes è, senza dubbio, un calciatore su cui puntare per il futuro.

Dinamismo, aggressività, abilità nel recupero del pallone, lucidità nel cercare il fraseggio con i compagni: sono solamente alcune delle qualità del calciatore, che il prossimo anno dovrà confermare e migliorare quanto già fatto vedere. Nel prossimo campionato, peraltro, il francese dovrebbe essere impiegato da mezz’ala, a protezione di Stulac in cabina di regia. La duttilità del calciatore e la sua intelligenza tattica in campo si riveleranno utili per il prossimo campionato, quello in cui il Palermo tenterà l’assalto alla serie A.