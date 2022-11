Palermo, Nedelcearu e Di Mariano lavorano con il resto del gruppo: trauma contusivo per Stulac

Il Palermo di Eugenio Corini intensifica la preparazione in vista della trasferta di Cosenza, in programma sabato alle ore 14. Oggi pomeriggio a Boccadifalco Mladen Devetak, Francesco Di Mariano e Ionut Nedelcearu hanno lavorato regolarmente con il gruppo. Lo ha comunicato la società di viale del Fante, nel consueto report clinico post seduta di allenamento. Ieri Devetak aveva effettuato un lavoro differenziato programmato, insieme a Pierozzi. Una lieve preoccupazione, invece, c'era per le condizioni di Nedelcearu e di Di Mariano, che ieri avevano interrotto anzitempo la seduta d’allenamento, a scopo precauzionale. Oggi tutti e tre i calciatori hanno ripreso a lavorare con il resto dei compagni. Leo Stulac, invece, ha concluso la seduta prima del resto della squadra in seguito ad un trauma contusivo. Edoardo Pierozzi ha continuato a svolgere lavoro differenziato programmato. Ancora assente Alessio Buttaro, a causa di una gastroenterite virale.

Ales Mateju risulta tra i convocati della Repubblica Ceca: il calciatore è stato chiamato dal selezionatore per le sfide amichevoli dei prossimi 16 e 19 novembre. Mateju è stato convocato per la prima volta da quando veste il rosanero. Le sue recenti prestazioni, infatti, non sono passate inosservate e il ct Jaroslav Šilhavý ha deciso di voler contare anche su di lui. Il calciatore potrebbe giocare nelle sfide in programma contro Far Oer a Olomouc e contro la Turchia a Gaziantep. Il terzino dovrebbe salutare i compagni dopo la sfida contro il Cosenza e tornerà disponibile per la gara col Venezia.

Il match di Cosenza assume una grande importanza, visto che poi ci saranno 15 giorni di sosta. I calabresi, visto il delicatissimo momento, hanno deciso di andare in ritiro per cercare di preparare al meglio la sfida di sabato. La società ha optato per questa scelta per cercare di voltare pagina dopo le cinque sconfitte consecutive. Da stasera, dunque, il gruppo rossoblù si ritroverà in una struttura dell’hinterland cittadino dove abitualmente si tiene il ritiro pre-gara e starà insieme fino a sabato. Un modo per compattarsi in vista di una gara importante. Sarà la prima partita in casa, al “Marulla”, per il nuovo allenatore William Viali, che ha debuttato sabato scorso in panchina in trasferta, perdendo 3-1 a Pisa.