Palermo-Reggina, trasferta vietata ai tifosi amaranto

Palermo-Reggina si disputerà senza la presenza dei tifosi amaranto. La decisione é arrivata da parte del Prefetto di Palermo. Ecco la nota del club reggino: "A seguito di quanto stabilito in data odierna dal Prefetto di Palermo, si rende noto che in occasione di Palermo-Reggina, in programma domenica 5 febbraio allo stadio Renzo Barbera, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Reggio Calabria".

La stessa Reggina ha espresso "dispiacere per questa decisione arrivata a pochi giorni dalla partita. Una decisione - dice il club calabrese - che penalizza i propri tifosi ed oltretutto è stata presa a poche ore da una partita così importante".