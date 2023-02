Seduta pomeridiana questo pomeriggio al Tenente Onorato di Boccadifalco per il Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione con un torello, un'esercitazione tattica per la fase difensiva e palle inattive contro.

Verso Palermo-Reggina, Segre in gruppo: febbre per Tutino, in dubbio per domenica