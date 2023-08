Palermo, l'infermeria si è quasi svuotata: Mancuso è recuperato e va anche in gol

Seduta pomeridiana oggi a Veronello per il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto un allenamento congiunto con l'Ambrosiana, formazione veneta che milita in Eccellenza: il test si è concluso con il punteggio di 5-0. A segno Mancuso, Segre, Soleri, Brunori e Lucioni.

Oltre a Mancuso e Soleri anche Nicola Valente ha preso parte al test, mentre Giuseppe Aurelio ha lavorato a parte. Filtra ottimismo, dunque, in casa Palermo in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Cagliari: l'infermeria rosanero si è quasi svuotata.

Grande lavoro svolto dallo staff medico, soprattutto nei confronti di Mancuso, per accelerare i tempi di recupero degli infortunati.