Sorrisi dall'infermeria rosanero, Stulac corre per il rush finale: torna Aurelio

È proseguita questo pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match di sabato prossimo contro la Spal. I rosanero, al Tenente Onorato, hanno svolto un'attivazione e mobilità, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Giungono buone notizie dall'infermeria: Giuseppe Aurelio ha svolto l'intera seduta insieme al resto della squadra, mentre Leo Stulac ha lavorato parzialmente in gruppo.

Il terzino ex Pontedera tornerà utile a Corini per il finale di stagione: i suoi strappi sulla corsia di sinistra potranno essere determinanti per dare maggiore verve alla manovra offensiva, anche se Sala è tornato a disputare prestazioni di livello. Il play sloveno, invece, potrebbe tornare a disposizione per le ultime due partite, come detto qualche settimana fa dall'allenatore rosanero, Eugenio Corini. Il calciatore è tornato concretamente ad un contatto col pallone, avendo superato nelle scorse settimane lo step del differenziato tra campo e palestra. C'è prudenza, naturalmente, nei confronti del suo recupero ma i segnali sembrano incoraggianti.