Palermo, sconfitta in amichevole contro il Rapperswil: rosanero battuti 1-0 nel finale

Il Palermo di Dionisi stecca la seconda uscita stagionale: rosanero sconfitti 1-0 in amichevole dal Rapperswil, squadra che milita nella Promotion League svizzera.

È una bella rete di tacco di Wiskemann, al minuto 84, a decidere l’incontro.

Sotto una pioggia fitta, Dionisi ha cominciato la gara col consueto 4-3-3: Gomis in porta; Diakitè, Graves, Lucioni e Buttaro in difesa; Vasic, Gomes e Saric a centrocampo; Insigne, Brunori e Di Francesco in attacco.

La prima frazione di gioco regala poche emozioni, i rosanero ci provano con Brunori e Saric ma i tentativi risultano imprecisi. Nel secondo tempo il copione della gara non cambia: il Palermo prova ad imbastire azioni pericolose ma i carichi di lavoro si fanno sentire sulle gambe, gli svizzeri cercano di verticalizzare quando possibile. Diversi i cambi operati nell’arco del secondo tempo: Peda per Graves, Di Mariano per Di Francesco, Devetak e Damiani rilevano Lucioni e Vasic, Broh per Insigne, Corona e Fella per Brunori e Saric. A sei minuti dalla fine una rimessa laterale sorprende i rosanero, il Rapperswil si invola verso la porta di Gomis ed è Wiskemann, di tacco, a finalizzare un bel cross rasoterra in mezzo.

La squadra di Dionisi, evidentemente imballata dal lavoro in ritiro, tornerà in campo sabato contro il Monza a Temù.

Dionisi a fine match ha commentato la prestazione dei suoi: "Eravamo consci del fatto che i nostri avversari fossero avanti nella preparazione -ha esordito - in questa fase avere tre settimane in più o in meno di allenamenti fa la differenza. Ne eravamo consapevoli ma il risultato conta poco: chiaramente andiamo anche alla ricerca di quello ma conta avere continuità. Sabato rigiocheremo col Monza, molti riscenderanno in campo. Non sono soddisfatto ma mi aspettavo questo tipo di partita. Dovevamo fare qualcosina in più, non dovevamo concedere un gol banale. Non avevamo tutti gli effettivi a disposizione - ha concluso - non volevamo rischiare chi ha avvertito qualche problemino nei giorni scorsi".