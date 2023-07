Palermo, Corini è già carico: "Ci stiamo preparando per una stagione ricca di soddisfazioni"

"Oggi si ricomincia, con grande motivazione e grande energia: faremo un lavoro con dei test attitudinali, per capire le condizioni dei nostri giocatori. Questo ci permetterà di iniziare al meglio il lavoro, quando poi andremo a Ronzone". Eugenio Corini, dal raduno di Veronello, ha dato ufficialmente il via alla stagione rosanero: il tecnico ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale.

"E' un mese importante di preparazione - ha detto Corini - che si svilupperà tra Pinzolo e Ronzone: lavoreremo in strutture adeguate, che ci permetteranno di prepararci al meglio. Anche il clima ci aiuterà, servirà far recuperare al meglio i calciatori dalle fatiche. Ci aspetta una stagione molto impegnativa".

Il Genio è tornato poi sul lavoro svolto durante lo scorso campionato, necessario per gettare le basi per il futuro: "L'anno scorso abbiamo radicato un'idea, un'identità. Abbiamo affrontato alcune difficoltà che siamo riusciti a superare - ha precisato il tecnico - e abbiamo anche sognato, andando vicini ad un obiettivo che non era preventivato. Ma quel mancato obiettivo ci darà più maggiore energie, motivazioni e forza per fare una grande stagione. Già da oggi ci prepariamo per far sì che la nostra stagione sia piena di soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi".

L'allenatore si è anche soffermato sugli obiettivi stagionali e sul mercato condotto dal ds Rinaudo: "Il direttore Gardini nell'intervista di bilancio di fine anno ha parlato chiaro, con riferimento agli obiettivi stagionali: la linea rispecchia le ambizioni della società e della tifoseria. Con Rinaudo ci siamo confrontati a lungo - ha precisato Corini - lo facciamo praticamente ogni giorno: l'idea è migliorarci, prendere giocatori forti e motivati che possano reggere la pressione e l'ambizione che Palermo rappresenta".

Chiusura dedicata all'inizio della campagna abbonamenti: "Oggi parte la campagna abbonamenti, sappiamo quanto sia importante il sostegno del nostro pubblico e della nostra tifoseria: rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo, sono sicuro che si abboneranno in tanti per sostenerci nel nostro percorso. Ci auguriamo tutti che possa essere il migliore possibile".