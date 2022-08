Abbonamenti, superate le 10mila tessere: il Palermo proroga la scadenza al 4 settembre

Il campionato chiama, i tifosi palermitani rispondono. La campagna abbonamenti del Palermo per il prossimo campionato dei rosanero in B, il primo sotto il corso del City Football Group, ha superato quota 10.000: un numero importante destinato ad aumentare. La società rosanero ha infatti comunicato ufficialmente la decisione di prorogare la scadenza del tesseramento stagionale al 4 settembre.

"Nell’ultimo giorno previsto per la sottoscrizione degli abbonamenti stagionali - si legge nel comunicato stampa - è stato sfondato il muro dei 10 mila tagliandi venduti, obiettivo inizialmente lanciato dal presidente Dario Mirri all’apertura delle vendite. Un dato di grande rilievo nel panorama italiano, in cui il Palermo si inserisce come secondo club con più abbonati in Serie B (al primo posto il Genoa) e a ridosso della top 10 di serie A. A fronte delle tante richieste pervenute di allungare il periodo utile per la sottoscrizione, a vantaggio di chi per diversi motivi non ha ancora avuto la possibilità di procedere all’acquisto - proseguono da viale del Fante - il Club ha deciso di prorogare il termine per l’acquisto dell’abbonamento. Sarà infatti possibile - chiude il comunicato - procedere nei punti vendita Vivaticket e online su Vivaticket.it fino alle 23.59 del giorno 4 settembre, senza alcuna interruzione di servizio a partire da oggi, con le stesse tariffe rese disponibili finora".

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino l'attenzione del Palermo è tutta rivolta al campionato di Serie B ormai prossimo all'inizio. Il Corini-bis è ormai ufficialmente cominciato: il tecnico bresciano a breve dirigerà la sua prima seduta d'allenamento; domani mattina invece la presentazione ufficiale. Poi scatterà il countdown per la sfida col Perugia, la prima di una serie cadetta che si preannuncia infuocata.