Il Palermo ha la testa a posto: incornate vincenti, rosanero primi in Europa

Il Palermo è la squadra ad aver segnato più gol di testa in Europa, nelle prime due divisioni dei maggiori campionati. I rosanero hanno segnato ben 12 reti, insieme al Getafe. Caen, Cardiff e Bayer Monaco inseguono a quota 11, quindi a quota 10 Arsenal, Norwich e Auxerre.

Un primato che certifica l’abilità dei rosanero sulle palle alte. Il miglior marcatore del club di viale del Fante, in questa particolare graduatoria, è Jacopo Segre: per lui 4 reti di testa. Quindi un gol a testa per Aurelio, Brunori, Coulibaly, Graves, Lucioni, Nedelcearu, Soleri e Stulac. Un’arma in più, dunque, quella messa in campo dai rosanero: dai cross precisi o dai calci piazzati arrivano spesso spizzate vincenti.