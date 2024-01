Palermo, primo allenamento dell’anno: differenziato per Lucioni e Coulibaly

Primo allenamento del 2024 oggi a Torretta per i rosanero guidati da Eugenio Corini. La squadra ha svolto una doppia seduta: al mattino il gruppo ha effettuato attivazione e mobilità, circuiti tecnici e sviluppi offensivi; nel pomeriggio possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, una partita a tema e potenza aerobica.

Mamadou Coulibaly e Fabio Lucioni hanno proseguito il lavoro differenziato. Le condizioni dei due giocatori verranno valutate prossimamente, l'obiettivo è recuperarli pienamente senza rischiare nulla. I rosa, alla ripresa, affronteranno in trasferta il Cittadella.

Fino a sabato, come comunicato dalla società, i rosanero saranno in ritiro in una struttura alberghiera nelle vicinanze del centro sportivo. La dirigenza, intanto, rimane vigile sul mercato: diverse richieste per Soleri ma la società non vorrebbe privarsi del calciatore romano.