Palermo Primavera, i ragazzi di Di Benedetto raggiungono la promozione: battuto il Bari 2-1

Il Palermo di Di Benedetto centra la promozione in Primavera 2 contro il Bari: al Pasqualino di Carini, nella finale di ritorno dei playoff di Primavera 3, i rosanero battono i pugliesi 2-1. L’andata si era conclusa con il risultato di 1-1.

Rosanero in campo col seguente undici titolare: Nespola, Santonocito, Ferrante, Tagliarino, Del Bello, Caramanno, Lo Coco, Bonello, Mazza, Salvia, Giglio. Il Bari risponde con: Pellegrini, Fioretti, Lambiase, D’Addario, Nacci, Stella, Leone, Memeo, Chukwu, Lops, Colangiuli.

Pasqualino sold out, presenti anche gli ultras rosanero. In tribuna anche Ignazio Arcoleo, storico ex calciatore ed allenatore rosanero.

Il Palermo parte subito forte, al quarto minuto Giglio sfiora la rete del vantaggio ma è bravo Pellegrini. Al quindicesimo il vantaggio dei padroni di casa: la rete dell’1-0 viene siglata dal numero 9 Mazza, bravo a battere il portiere avversario con un piattone angolato. La punta parte in posizione regolare e beffa Pellegrini.

Cinque minuti dopo la reazione del Bari, ma Nespola è bravissimo a dire di no a Leone. Al 25’ Lops prova il pallonetto, ancora una volta il portiere rosanero si fa trovare pronto.

I rosanero gestiscono vantaggio e possesso palla, il Bari prova a ripartire in contropiede. Al 33’ gli ospiti pareggiano: rosanero beffati da una ripartenza e Akpa Chukwu batte Nespola, che stavolta non può nulla sul piazzato.

Nel secondo minuto di recupero altra chance importante per il Bari: Lops sfiora il vantaggio ma c’è ancora un super Nespola a chiudere la porta. Il primo tempo termina sul parziale di 1-1.

Nella ripresa entrambe le squadre provano a costruire trame offensive interessanti, con ritmi gradevoli. Per i rosanero ci prova Salvia, nel Bari Colangiuli impegna ancora uno straordinario Nespola. Alla mezz’ora il nuovo vantaggio rosanero: traversa di Toivonen, entrato al posto di Mazza, sulla ribattuta arriva Bonello che insacca di testa.

Nei minuti finali il Bari prova ad attaccare ma la difesa rosanero tiene. Al 49’ espulso per doppia ammonizione Fioretti: Bari in dieci e fine delle ostilità.

Il Palermo ottiene la promozione in Primavera 2 meritatamente: un obiettivo inseguito con costanza per tutta la stagione e da due anni. Due stagioni fa i rosanero erano arrivati alle spalle del Catanzaro, l'anno scorso invece dopo la seconda posizione in regular season arrivò la sconfitta in finale playoff contro il Padova, 3-1 a Cesena. In quella partita, peraltro, giocò Buttaro "prestato" dalla prima squadra.