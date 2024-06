Palermo, comincia l’era Dionisi: ecco la data della presentazione ufficiale

Mercoledì pomeriggio Alessio Dionisi verrà presentato ufficialmente. Il nuovo tecnico rosanero incontrerà la stampa palermitana al Renzo Barbera, alle 16. Lo ha comunicato il club di viale del Fante, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Inizia, dunque, l'era Dionisi a Palermo: il tecnico parlerà in conferenza stampa del suo nuovo inizio da allenatore rosanero.

Alessio Dionisi, classe 1980, è al suo ottavo incarico da allenatore: ha iniziato con l'Olginatese, quindi Borgosesia, Fiorenzuola e Imolese. Nel 2019/2020 l'approdo a Venezia: con i lagunari ottiene una salvezza tranquilla in B. Il 19 agosto 2020 diventa il nuovo allenatore dell'Empoli, firmando un accordo fino al 30 giugno 2022. Il 4 maggio 2021, vincendo per 4-0 contro il Cosenza, ottiene la promozione diretta in Serie A come primo in classifica e a due giornate dal termine del campionato. Conclude la stagione al primo posto in classifica con 73 punti e l'imbattibilità interna della squadra. La promozione con i toscani gli vale la chiamata del Sassuolo. Due buone stagioni sulla panchina neroverde, calcio propositivo e moderno. Lo scorso 25 febbraio, avendo ottenuto solo sei vittorie tra campionato e Coppa Italia, è stato esonerato.

C'è grande attesa, tra i tifosi palermitani, per sentire le prime parole del nuovo tecnico. Intanto, il ds De Sanctis è al lavoro per regalare il primo colpo della nuova sessione di calciomercato.