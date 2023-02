Masciangelo si presenta: "Pronto per Palermo-Frosinone, non vedo l'ora di vedere il Barbera pieno"

Edoardo Masciangelo è pronto per scendere in campo: il terzino romano sarà convocato per la gara contro il Frosinone e, magari, potrebbe anche esordire al Renzo Barbera. A lasciarlo intendere è lo stesso calciatore, presentato oggi in conferenza stampa. Masciangelo si è soffermato sulla trattativa che lo ha portato in rosanero: l'affare sembrava concluso, poi un rallentamento improvviso, quindi la fumata bianca finale.

“La trattativa si è conclusa alla grande - ha esordito il terzino in sala stampa - il mercato a volte ha delle tempistiche lunghe. Non gioco da fine dicembre e avevo bisogno di un periodo di riatletizzazione, adesso sono a disposizione. Conosco molto bene Brunori, abbiamo giocato insieme a Pescara: è un piacere ritrovarlo. Ho giocato anche con Segre, con Bettella, con Di Mariano, con Verre e Pigliacelli nel settore giovanile della Roma".

Masciangelo è pronto per giocare, Corini potrà contare anche sul suo apporto per il match di sabato contro il Frosinone: "Sono a servizio della squadra - ha detto il calciatore - per me il ruolo in campo è indifferente. Sono felice dell’accoglienza ricevuta, mi sono subito ambientato bene. Devo dire che l’impatto è stato grandioso. Conosco il mister perché lo seguo da anni, mi rispecchio in lui e nelle sue idee e sarò sempre a sua disposizione. Darò tutto per questa maglia e per i miei compagni in campo. Non vedo l’ora di vedere il clima già sabato. Sappiamo che la prevendita per la gara contro il Frosinone sta andando molto bene: abbiamo bisogno dei tifosi, loro sono veramente il nostro dodicesimo uomo in campo. Confidiamo in un Barbera strapieno”.