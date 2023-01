C'è del calcio in Danimarca, Graves: "Qui per ripercorrere le tracce di Kjaer, Puyol il mio idolo"

Dopo la conferenza stampa di Valerio Verre, oggi il Palermo ha presentato l'ultimo arrivato, il difensore danese Simon Graves. Il calciatore si è detto orgoglioso del suo arrivo in rosanero, auspicando di ripetere il percorso fatto in Sicilia da un altro danese, Simon Kjaer. Indosserà la maglia numero 2.

"Chiaramente conosco Simon Kjaer - ha esordito Graves - uno dei migliori giocatori danesi: lo conosco sin da quando ero piccolo. Senz’altro è la persona che ammiro di più. E’ arrivato qui quando era molto giovane, facendo grandi cose. Sono molto contento di essere qui, il Palermo mi seguiva da tempo e questo per me è motivo di orgoglio. Il Palermo è un grande club - ha proseguito il difensore classe 1999 - i suoi colori iconici sono conosciuti in tutto il mondo: sono qui per migliorare e sfruttare al meglio questa grande occasione".

Graves si è poi concentrato sul proprio ruolo in campo e sui suoi obiettivi personali da raggiungere nel corso della sua nuova avventura. Un bel salto per lui, dal massimo campionato danese alla serie B italiana: "Sono un difensore centrale, anche se posso giocare anche a destra. Mi piace il gioco fisico, mi ritengo bravo nel gioco aereo. Da quando ho saputo che il Palermo mi stava cercando è stato come aver realizzato un sogno. Ad inizio carriera ho giocato da centrocampista, ma a 18 anni mi sono spostato in difesa: ciò mi ha aiutato con le strategie di gioco. Voglio dare il mio apporto al club e giocare il più possibile".

Chiusura dedicata al suo idolo da ragazzo, Carles Puyol, storico capitano blaugrana, e sul sogno di indossare la casacca della Nazionale danese: "Il mio sogno è giocare in Nazionale - ha affermato il difensore - il paragone con Kjaer è un orgoglio ma voglio concentrarmi su me stesso e sul mio percorso. In questi primi mesi voglio adattarmi alla cultura italiana, profondamente diversa rispetto a quella danese come lo è anche il calcio. Un mio idolo? Mi piaceva, quando giocava, Puyol del Barcellona: un leader con grandi qualità”.