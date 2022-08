Palermo, Sala non vuole più aspettare: "Sto recuperando dall'infortunio, mi vedrete presto in campo"

Giocatore che a 23 anni vanta già un'esperienza importante in serie B, il terzino sinistro Marco Sala è stato uno dei primi acquisti del primo Palermo targato City Football Group. L'ex giocatore di Spal e Crotone ha già fatto il suo esordio con la squadra dimostrando affidabilità quando è stato chiamato in causa.

Momentaneamente ai box per l'infortunio rimediato due settimane fa contro il Perugia, il giocatore nella conferenza stampa di presentazione ha fatto in prima battuta il punto sulle sue condizioni in vista della trasferta di Reggio Calabria: "Intanto ringrazio la città per l'accoglienza - ha affermato - quest'inizio è stato un po' particolare. Dopo l'esordio in campionato ho avuto questo piccolo stop, adesso il mio percorso di riabilitazione sta andando per il meglio e a breve spero di essere a disposizione. Speriamo che adesso possa procedere tutto per il meglio. Il percorso sta procedendo secondo i tempi previsti e con nessun intoppo, la mia speranza è quella di tornare il prima possibile. Non so dire i tempi precisi ma sono quasi recuperato".

Il terzino classe 1999 ha poi parlato del suo impatto con la nuova realtà: "La città mi ha accolto in maniera spettacolare – ha spiegato penso che poche piazze in Italia possano vantare una tifoseria così. L'altro giorno ho avuto la sfortuna di vederla dalla tribuna e ho vissuto lo stadio da un'altra prospettiva ed è incredibile la passione del tifo palermitano. Speriamo con i risultati di attirare sempre più gente allo stadio perché abbiamo veramente bisogno del popolo palermitano per fare una grande stagione. Non sarà facile perché la squadra è appena salita dalla Lega Pro e la storia della Serie B insegna che una neopromossa deve conquistare ogni singolo punto e per questo speriamo di avere sempre dalla nostra parte i tifosi".

In merito agli obiettivi stagionali della squadra in questo campionato il numero 3 rosanero si è così espresso: "Il Palermo deve avere come primo obiettivo quello di mantenere la categoria - ha detto - una nuova società come quella deve prima mettere le basi per poi consolidarsi negli anni a venire. Bisogna mantenere la Serie B con la salvezza, poi siamo al 29 agosto parlare di obiettivi è forse anche esagerato. Dobbiamo pensare partita dopo partita e non è una frase fatta perché in questa B ci sono piazze davvero importanti. Nei miei quattro anni in B non ho mai visto un campionato di questo livello con tutte queste piazze così importanti in cadetteria: quest'anno si sono aggiunte piazze come Bari, Genova e Palermo, storicamente di un'altra categoria. Sarà un campionato difficile, ma come squadra saremo pronti ad affrontarlo".

Sala ha poi parlato del suo rapporto con il numero 9 rosanero Brunori, con cui ha condiviso una stagione in C ad Arezzo: "Matteo lo conosco da cinque anni - ha spiegato - abbiamo fatto una bellissima stagione insieme e ritrovarlo qua è stato davvero bello. Lo avevo sentito prima di arrivare qua chiedendogli dell'ambiente e mi ha confermato quello che già pensavo ovvero che questa città vive di calcio, come noi. La scelta è stata davvero facile. Quello che ha fatto qua lo scorso anno si commenta da solo. In questo momento è secondo in Europa nell'anno solare per numero di gol. Qui a Palermo è cresciuto, ma già cinque anni fa ha fatto 17-18 gol e una grande stagione ad Arezzo. La sua crescita penso sia stata figlia di tanti fattori, come è normale che sia, l'anno scorso ogni palla che toccava faceva gol, speriamo che sia così anche quest'anno. E' un giocatore forte e un ragazzo eccezionale. Ad Arezzo gli ho servito degli assist: speriamo che possa ripetersi prima possibile questa combinazione, sarebbe importante anche per me".