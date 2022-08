Nedelcearu: "Che bella Palermo e che tifo al Barbera, obiettivi? Penso solo all'Ascoli..."

Arrivato nella prima parte della sessione di mercato dal Crotone retrocesso in Serie C il centrale difensivo rumeno classe 1996 Ionut Nedelcearu ha nel complesso ben figurato nelle prime uscite. Nella sua conferenza di presentazione il nuovo difensore rosanero ha concesso poco spazio alle proiezioni, guardando soprattutto al presente: "Il mio obiettivo è la gara di sabato con l'Ascoli".

In prima battuta il difensore rumeno ha descritto il suo impatto con la nuova realtà: "E' stato un anno difficile a Crotone - ha raccontato - ma non mi piace parlare del passato, ora sono qui e sto bene preferisco parlare del Palermo e del futuro. Qui ho trovato un bel gruppo e una bella società in cui mi sento bene e penso di poter dimostrare di aiutare la squadra".

Nedelcearu si è poi espresso sui suoi obiettivi personali: "Con mister Corini abbiamo cominciato a lavorare e rispetto all'anno scorso gioco in una linea a quattro - ha spiegato - so che ho bisogno di imparare molte cose e sono a disposizione per farlo. Il mio obiettivo è sabato con l'Ascoli: pensiamo sempre gara dopo gara vediamo alla fine dove arriviamo. Non mi piace parlare degli obiettivi della squadra e della società ma solo del mio lavoro".

Il centrale del Palermo ha poi parlato della concorrenza derivante dal mercato e delle sue caratteristiche tecniche: "Sono arrivati molti giocatori ma ne abbiamo bisogno - ha affermato - il campionato è lungo e difficile, abbiamo bisogno di concorrenza in ogni ruolo. Il mio impatto è stato buono: ho trovato una bella città, uno stadio con un grande tifo, sono contento di essere qui. Il mio lavoro è non prendere gol, penso a questo: poi quando riesco a segnare sono felice".

Nedelcearu si è poi soffermato sull'intesa con Marconi, suo compagno di reparto nelle prime uscite: "Con Ivan mi trovo bene - ha sottolineato - ma abbiamo comunque bisogno di crescere e migliorare. Nel secondo tempo col Bari abbiamo lasciato campo ma il mister lo sa e lavoriamo ogni giorno per migliorare questi aspetti".