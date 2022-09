Palermo ha il suo jolly, Mateju: "Giocando come contro il Genoa possiamo battere tutti"

Arrivato a sorpresa negli ultimi giorni di mercato il duttile terzino Ales Mateju è uno dei profili di maggior spessore ed esperienza a disposizione di Corini, suo pigmalione ai tempi di Brescia. Il nazionale ceco, libero dopo l'esperienza di Venezia, ci ha messo poco ad accettare la chiamata rosanero, convinto dalle prospettive del nuovo corso societario ma anche dal blasone di una squadra alla quale metterà a disposizione la sua esperienza, senza preferenze di ruolo.

In prima battuta Mateju ha parlato della trattativa lampo che lo ha portato a vestire il rosanero: "Ho fatto sei mesi a Venezia - ha spiegato - poi sono rimasto a casa per due mesi ma mi sono preparato con la squadra con cui ho iniziato a giocare (il club ceco del Pribram, ndr). Poi tre settimane fa ho sentito la società e mi ha chiamato il mister, è stato tutto veloce: dopo un giorno ero qui. Qui abbiamo davanti un grande futuro, c'è una grande società e una grande squadra con una storia importante. Ho lavorato già col mister, io conosco lui e lui conosce me. Lavoriamo quest'anno, poi l'anno prossimo vedremo cosa accadrà".

In merito agli obiettivi della squadra il terzino ceco si mantiene cauto: "Difficile adesso parlare di vincere il campionato o - ha detto - di arrivare ai playoff, dobbiamo guardare partita dopo partita. Secondo me questa squadra è forte, sono arrivati calciatori di esperienza e l'ambiente è bello. Vedremo". Impiegato da terzino sinistro nelle prime uscite, il difensore ceco si è detto disponibile a ricoprire qualunque ruolo della difesa: "La posizione non è un problema - ha spiegato - se gioco a destra, sinistra o in mezzo non inmporta, mi interessa cosa posso dare alla squadra. Voglio dare il massimo e questo è quello che è importante e giusto".

Mateju ha poi parlato della prossima sfida contro il Frosinone: "Sappiamo come sia importante questa partita per quello che è successo quattro anni fa - ha affermato - noi dobbiamo affrontare la gara lasciando tutto dentro al campo guardando solo alla partita come sempre, pur sapendo che sia una sfida sentita". Il difensore si è anche espresso sul l'inizio di stagione e sull'atteggiamento della squadra: "Le prime partite sono sempre un po' difficili - ha concluso - ci sono 11-12 nuovi giocatori ed è normale. Dobbiamo fare come nell'ultima partita: essere tosti, aggressivi e compatti, così possiamo battere le grandi squadre come il Genoa e le altre che verranno".