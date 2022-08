Palermo, casting terminati per il dopo Baldini: ma col Torino in panchina siederà ancora Di Benedetto

Proseguono i lavori in casa Palermo per la scelta del tecnico che sarà chiamato a prendere il posto del dimissionario Silvio Baldini. L'annuncio del nuovo allenatore non sarà questione di ore. D'altronde il presidente Dario Mirri, in occasione della presentazione delle maglie, aveva già spiegato che la decisione non sarebbe stata presa in fretta. Il processo decisionale che porterà alla scelta è però in progressione costante, ma nelle more la squadra sarà affidata nuovamente a Stefano Di Benedetto.

Secondo quanto appreso da PalermoToday la fase che oggi si definisce di "casting" è stata completata e in lista ci sono cinque nomi. In ordine alfabetico: Aurelio Andreazzoli, Eugenio Corini, Luca D'Angelo, Daniele De Rossi e Claudio Ranieri. Salvo sorprese - che non si possono escludere a priori - il nuovo allenatore del Palermo sarà selezionato tra uno di questi profili. La società sta facendo le sue valutazioni di merito prima della scelta definitiva. Una scelta che non sarà sottoposta a nessun algoritmo ma che sarà espressione delle idee di dirigenza e settore tecnico.

Per l'imminente sfida di Coppa Italia in programma sabato sera contro il Torino sarà ancora Stefano Di Benedetto a guidare il Palermo. Dopo aver condotto con lucidità la squadra al successo contro la Reggiana, il tecnico della Primavera avrà l'occasione di vivere un'altra serata memorabile. La squadra di Juric sulla carta è fuori portata ma si ritrova in una fase delicata: fare risultato all'Olimpico resta sempre un'impresa, ma la contesa potrebbe essere più aperta di quanto si possa pensare.

Se dunque la strada verso l'arrivo del nuovo tecnico è ormai tracciata e intrapresa, diverso è il discorso per quanto riguarda la sostituzione di Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo. Su quel fronte non si registrano novità e pare che la decisione sarà presa in un secondo momento. Nel frattempo l'area tecnica continua comunque il suo lavoro di ricerca e valutazione di profili che possono fare al caso del Palermo ed essere eventualmente acquistati.