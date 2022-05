Sorteggio playoff, sulla strada verso la B il Palermo trova la Triestina

Serie C Girone C

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno dei playoff e per il Palermo arriva un accoppiamento inedito in questa stagione: i rosanero infatti dovranno affrontare la Triestina di Cristian Bucchi, quinta forza del girone A di Serie C1 che nello scorso turno in programma ieri ha battuto la Pro Patria di misura per 2-1. Una sfida calcistica che torna in scena a 18 anni di distanza dall'ultima volta, in quello che dal lato Palermo è senza dubbio il precedente più illustre: la partita della promozione in Serie A il 29 maggio del 2004.

L’andata si svolgerà domenica 8 marzo al Nereo Rocco; il ritorno quattro gironi dopo al Renzo Barbera: il Palermo ha dalla sua il piazzamento in classifica e in caso di parità avanzerebbe in virtù della migliore posizione in campionato. Qui sotto la griglia completa.

Pescara - FeralpisSalò

Foggia - Virtus Entella

Triestina - Palermo

Monopoli - Cesena

Juventus U23 - Renate