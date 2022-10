Palermo-Pisa, Corini si affida a... Kobe Bryant per motivare i suoi uomini: le probabili formazioni

“A prescindere dagli uomini che sceglierò, e ad oggi non lo sanno nemmeno i miei giocatori visto che mi sono preso sino all’ultimo allenamento per pensare a tantissime cose, per me sono tutti titolari. I miei giocatori sono tutti forti, devo trovare io l’equilibrio giusto e questa è una ricerca continua. Io non boccio mai nessuno: le mie sono scelte tecniche”. Eugenio Corini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa, ribadisce un concetto già espresso in altre circostanze.

Domani, con ogni probabilità, ci saranno dei cambi nell’undici titolare che affronterà i toscani. Il modulo non è in discussione, il 4-3-3 verrà confermato. L’allenatore rosanero, però, sta riflettendo su quali interpreti scegliere per mettere in campo la migliore formazione. Anche il contributo dalla panchina dovrà essere importante: “I miei giocatori sanno che io ci sono sempre, con loro sono leale – ha dichiarato il tecnico rosanero - La formazione che scenderà in campo domani sarà frutto di mille valutazioni ma so anche che quando chiamerò qualcuno dalla panchina dovrà farsi trovare pronto, dovrà pedalare forte”.

Il Palermo dovrà prendere ispirazione da Kobe Bryant, come rivelato dallo stesso Corini. L'allenatore ha raccontato di aver fatto vedere ai suoi calciatori un documentario in cui l’ex stella dell' NBA spiega come abbia vinto le Olimpiadi: sporcandosi la maglia e dando il massimo per la squadra.

“Ho fatto vedere ai ragazzi un video importante – ha esordito Corini – in cui c’è Kobe Bryant. Lui è stato un grandissimo giocatore, un talento straordinario, ma era la mentalità a renderlo molto speciale. In questo documentario sugli Stati Uniti, che avevano perso due volte di fila le Olimpiadi, lui racconta quale fosse la differenza con gli altri. Il livello europeo era salito, perché lì curavano molto tattica, difesa e lavoro sporco”.

Il tecnico ha proseguito: “Bryant allora disse che gli americani non potevano accontentarsi di essere bravi per il tiro da tre punti o perché schiacciavano meglio, ma che solo se si fossero ‘sporcati’ avrebbero potuto vincere davvero le Olimpiadi. E le hanno vinte. E l’ha fatto Kobe Bryant, che era un talento impressionante: dunque sapersi sporcare e dare se stesso per la squadra è qualcosa di straordinario. E se lo ha fatto un giocatore come lui, lo esigo dai miei giocatori. Ogni giocatore mio è leader di se stesso. Noi dobbiamo essere realisti, la squadra allo stato attuale arriva sino ad un certo punto. La squadra sicuramente si salverà, ne sono certo, ma voglio anche far capire a tutti che tipo di campionato dobbiamo fare. Rendiamoci conto di chi siamo oggi. Siamo una squadra che deve salvarsi, con una miriade di difficoltà. Siamo noi i primi che dobbiamo dimostrarlo. Negli allenamenti io vedo chi è pronto a rialzarsi. Dobbiamo conquistarci tutto centimetro dopo centimetro. Siamo una squadra che deve salvarsi anche se siamo il Palermo".

Pigliacelli difenderà i pali rosanero, in difesa a destra dovrebbe agire Buttaro mentre a sinistra è confermato Mateju: “Abbiamo tre terzini sinistri di piede mancino. Devetak non gioca da maggio e non è in una condizione a mio avviso per poterlo inserire, su Crivello ho fatto una scelta tecnica e poi ha avuto un problema al costato. Allo stato attuale è Mateju la scelta che mi garantisce maggiori sicurezze – ha confermato Corini - lo ha già fatto a Brescia e sono sicuro che può riproporsi agli stessi livelli anche qui a Palermo".

Al centro, in difesa, Nedelcearu è sicuro della titolarità del posto mentre per l’altra maglia Bettella appare in vantaggio su Marconi. A centrocampo Corini difficilmente si priverà di Stulac, anche se il tecnico si attende una reazione da parte del play sloveno. Broh appare in vantaggio su Saric per chiudere il terzetto insieme a Segre. Il numero 14 potrebbe scavalcare momentaneamente nelle gerarchie l’ex Ascoli, non ancora al 100%. In avanti sulla destra giocherà Elia, al centro Brunori e a sinistra c’è un ballottaggio in corso tra Di Mariano e Floriano, con le quotazioni di quest'ultimo in rialzo.

“Di Mariano a Terni ha ascoltato semplicemente le giuste critiche dei tifosi – ha chiarito Corini - Deve solo stare sereno, pedalare e pensare a correre. Sono certo che ci darà una grande mano perché è un professionista”.

Non è escluso che l’allenatore rosanero possa partire dal 1’ con Floriano e far subentrare il numero 10 a match inoltrato.

Corini ha aperto la conferenza ringraziando, ancora una volta, il City Group per la costante vicinanza mostrata alla società rosanero: “Questa vicinanza l’abbiamo sempre sentita, è quotidiana. Mi ha fatto piacere incontrare Gigliani, con lui sono stato a cena l’altra sera: la proprietà è molto vicina alla squadra. Stiamo lavorando tutti insieme, sento il pieno sostegno da parte di tutti. Cerchiamo di superare il prima possibile le difficoltà esistenti. Abbiamo gli strumenti per venire fuori da questo momento”.

L’allenatore, poi, ha analizzato le criticità di natura psicologica che, spesso, in questo avvio di stagione hanno condizionato il rendimento della squadra: “Alcuni ragazzi dei nostri devono capire come gestire le reazioni – ha affermato l’allenatore - Quando hai in rosa 15 calciatori nuovi non si può pretendere di avere tutto subito. Sono tante le situazioni da analizzare e contestualizzare. Occorre saper gestire bene la pressione, questo non sempre è avvenuto. In questo momento la componente mentale ha un peso specifico, la squadra deve spostare l’inerzia della partita dalla propria parte. La gara con il Genoa è stata la nostra gara ideale per atteggiamento e per sofferenza, anche grazie al nostro pubblico. Domani non so quanti saremo ma dobbiamo comunque fare la nostra gara e mettere il giusto atteggiamento senza tirarci indietro".

Qui Pisa

Il Pisa ritorna a Palermo dopo quasi 30 anni. L’ultima volta era il 13 febbraio 1994: in quella circostanza alla Favorita il match terminò 1-0 per i padroni di casa, grazie ad una rete di Antonio Soda.

D’angelo potrà contare praticamente su tutta la rosa a disposizione: buone notizie per il tecnico che recupera Torregrossa e Masucci, convocati. I due calciatori hanno svolto, negli ultimi due giorni, gli allenamenti con il resto del gruppo e sono tornati a disposizione.

“Sappiamo che non affronteremo un incontro semplice, affrontiamo una buona squadra (anche se sta raccogliendo poco) che avrà intenzione di interrompere questa striscia negativa – ha affermato in conferenza stampa l’allenatore del Pisa, Luca D’angelo - Ma anche noi, come chiunque, abbiamo bisogno di fare risultato. Loro metteranno tanto agonismo e noi dovremo bilanciarlo per poi mettere in risalto le nostre qualità tecniche. Ci sono tanti aspetti su cui migliorare. La squadra deve avere ancora più convinzione. Se mettiamo agonismo, attenzione tattica e qualità tecnica possiamo vincere anche a Palermo”.

Le probabili formazioni

Palermo (4-3-3) : Pigliacelli; Buttaro, Bettella, Nedelcearu, Mateju; Segre, Stulac, Broh; Elia, Di Mariano, Brunori.

Pisa (4-2-3-1) : Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Nagy, Marin; Tourè, Ionita, Sibilli; Torregrossa.