A Palermo c'è il Pisa, Corini sempre ottimista: "Vedo quel seme che stiamo piantando"

Dopo l’amaro pareggio di Parma, i rosanero domani pomeriggio torneranno in campo: al Renzo Barbera la squadra di Eugenio Corini ospiterà il Pisa. Il Palermo cerca disperatamente una vittoria, che manca da più di un mese: gli ultimi tre punti risalgono, infatti, alla vittoria dello scorso 8 novembre nel recupero casalingo contro il Brescia.

Un successo contro i toscani potrebbe far uscire dal vortice negativo la squadra, incappata in un momento piuttosto da dimenticare sul piano dei risultati. Lo ha ammesso, in conferenza stampa, anche Eugenio Corini. “Indubbiamente stiamo vivendo un momento particolare dal punto di vista dei risultati - ha esordito in sala stampa il tecnico rosanero - perché alcune certezze sono venute a mancare. Noi non ci siamo mai nascosti, vogliamo essere competitivi per la promozione ma è innegabile che nelle ultime otto partite abbiamo fatto fatica. La gara di Parma, a mio avviso, è un passaggio fondamentale, anche se sappiamo che possiamo fare molto meglio. Adesso abbiamo recuperato diversi giocatori, vedo quel seme che stiamo piantando”.

Corini proverà a ripartire dai tre gol siglati a Parma, trasferta nella quale il tecnico ha intravisto segnali di risveglio: "A Parma stavamo portando a casa una vittoria importante - ha detto Corini - la squadra ha reagito bene, ci siamo trovati la mattina dopo. C’è grande volontà di uscire da questo momento. Questa energia deve diventare più qualitativa e intensa, dobbiamo avere letture meno superficiali. I tifosi vogliono le vittorie e anche noi".

Il tecnico sembra intenzionato a confermare l'undici titolare di Parma, ad eccezione dello squalificato Mateju che verrà probabilmente rimpiazzato da Buttaro. Il giocatore romano è in ballottaggio con Graves, che ha già giocato in quella posizione. A centrocampo conferme per il trio Coulibaly, Gomes, Segre. Nuova panchina probabile per Stulac: alla domanda su un eventuale impiego dal primo minuto dello sloveno Corini ha dichiarato che è l'equilibrio generale a fare la differenza.

"L'equilibrio generale fa la differenza, per valorizzare davanti dei giocatori che devono ritrovare la condizione devo consolidare un centrocampo che permetta agli stessi di recuperare meglio. Dobbiamo trovare una vittoria che in questo momento da un punto di vista mentale sarebbe fondamentale. Chi è entrato a Parma ha retto da un punto di vista tattico e atletico la partita". In attacco conferme per Di Mariano, Brunori e Di Francesco. Insigne potrebbe insidiare il numero dieci palermitano ma la sensazione è che il napoletano possa subentrare nella ripresa.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Leverbe, Esteves; Veloso, Marin; D’Alessandro, Valoti, Arena; Gliozzi.

Qui Pisa

"I risultati ci stanno penalizzando, io per cattiveria agonistica intendo fare un gol in più, non volerlo concedere. Non la interpreto come una squadra che non corre o non si sacrifica. La squadra lotta e la vedo tutti i giorni allenarsi, mi dimostra che è dentro in ogni occasione". Lo ha dichiarato Alberto Aquilani, tecnico del Pisa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i rosanero.

“A Catanzaro abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, abbiamo indubbiamente prodotto tanto, ma non abbiamo concretizzato. Ci fermiamo però ai risultati che non ci soddisfano. Non ci piacciono e cerchiamo di lavorare a 360 gradi per arrivare ai risultati che vogliamo", ha aggiunto il tecnico del Pisa.

“Barberis non sarà con noi a causa di una botta al polpaccio, Caracciolo invece è a disposizione, mentre gli altri giocatori sono tutte situazioni note. Caracciolo ci è mancato tanto ed è importante per questa squadra, siamo contenti che sia tornato perché ci dà uno spessore di cui abbiamo bisogno. Mancherà anche Beruatto che ha un problema alla caviglia. Quello che succederà sul mercato lo stiamo valutando e oggi non voglio parlarne. Il Palermo ha un’impronta ed un potenziale altissimo per fare un campionato di vertice. Sono anche loro in un momento difficile, ma oggi possiamo dire quello che vogliamo, c’è un pallone che deve rotolare per il campo. E una partita importante, sono focalizzato al 100%. Un allenatore è sotto gli occhi dei riflettori soprattutto per i risultati che in questo momento non sono soddisfacenti. Penso a fare il mio lavoro al meglio perché la fiducia me la trasmettono i calciatori. Se non sentissi più la fiducia dei calciatori? Sarebbe un problema - ha concluso Aquilani - ma non vedo neanche uno spiraglio perché ciò possa succedere”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 33 i precedenti totali tra Palermo e Pisa: 12 vittorie rosanero, 10 pareggi e 11 successi dei toscani. Al Barbera, 8 vittorie dei padroni di casa (7 in serie B), 6 pareggio e 2 blitz esterni dei nerazzurri. Le prime partite tra le due formazioni risalgono, addirittura, agli anni ’30.

Nella scorsa stagione il match terminò, al Barbera, 3-3.

Alberto Aquilani affronta, da allenatore, per la prima volta in carriera i rosanero. Da giocatore segnò una rete al Barbera, quando vestiva la maglia della Roma nella stagione 2007/08. Aquilani era un pupillo dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini: il patron provò spesso, invano, a portare in Sicilia il talentuoso centrocampista romano. I numeri certificano l’involuzione rosanero: una sola vittoria nelle ultime otto gare. La difesa, che aveva iniziato benissimo, nelle ultime settimane scricchiola: sono 7 i gol subiti nelle ultime 4 giornate.

In casa il rendimento rosanero è abbastanza deficitario: 4 sconfitte su 8 gare.

Brunori è reduce dai due splendidi gol di Parma: al Tardini ha siglato la sua settima doppietta in maglia rosanero, la terza in serie B (Cosenza e Ascoli dello scorso campionato).

Il Pisa ha vinto un solo match nelle ultime 7 partite: si tratta del successo esterno contro il Sudtirol. Il Pisa non segna da 265 minuti: l’ultimo gol è quello realizzato da Moreo in Pisa-Brescia.

Stefano Moreo ha vestito il rosanero nella seconda parte della stagione 2017/18 e per tutta la stagione successiva: 6 gol in 49 presenze ufficiali per lui.