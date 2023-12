Palermo, Corini si gode il ritorno alla vittoria: "A Parma abbiamo preso un cazzotto, oggi lo abbiamo dato noi"

Eugenio Corini si gode la ritrovata vittoria del Palermo. Un successo di straordinaria importanza, che non rilancia soltanto la squadra in classifica ma soprattutto serve per l'umore dello spogliatoio. "La squadra deve superare le difficoltà - ha esordito il Genio in sala stampa - il gol annullato paradossalmente ha scosso la squadra. Abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, molto positivamente. Il loro gol all'inizio della ripresa ha fatto riaffiorare i fantasmi ma dopo il loro pari abbiamo reagito bene. Una vittoria importante, per uscire da questo momento e cambiare l’inerzia: a Parma avevamo preso un cazzotto, oggi lo abbiamo dato noi".

Le scelte iniziali premiano Corini: "Insigne mi aveva dato dei segnali importanti - ha detto - così come Di Francesco. Anche se sbagliano qualcosa devono essere supportati, ho bisogno della loro qualità. Graves era un’idea di inizio settimana, ha fisicità e ci è stato molto utile. Ho fatto diverse valutazioni, ho rivisto anche il match col Frosinone della scorsa stagione dove lui fu molto bravo su Caso".

Il tecnico, infine, si sofferma sui principi di gioco che richiede ai suoi giocatori: "Si vedono delle tracce di quello che vogliamo fare davvero, non c’è ancora però una condizione globale che ci consenta di essere quello che vogliamo essere. Dobbiamo però saper stare dentro al campionato, che è molto equilibrato e complesso e infatti i risultati di oggi lo certificano. Sappiamo che dobbiamo migliorare, serve una coesione fondamentale: sento che c’è voglia di andare avanti insieme, avverto le energie che il gruppo mi dà".

"Oggi - ha aggiunto - poteva succedere di tutto, questa vittoria può essere una svolta indubbiamente. Tutti hanno dato qualcosa in più, nei secondi finali la loro punizione era uguale a quella di Parma: lì però abbiamo subito il 3-3. Sul gol del 2-1 la risalita non è stata ottimale, manca qualche sicurezza e il Pisa ne ha approfittato. Per me essere stati dentro sino alla fine è importantissimo. Io stimolo tutti i miei giocatori, mi ha fatto piacere che tutti stiano dando il loro contributo. Ringrazio la curva che non ha mai smesso di incitarci, è stato importante percepire il loro sostegno. L'abbraccio di Segre e di tutti dopo il gol del 3-2? Il calcio regala emozioni straordinarie, l’abbraccio di Segre è stato per me molto bello e significativo. Sul 2-2 ho pensato solo a vincere la partita - ha concluso Corini - sono rimasto concentrato su come poter aiutare i ragazzi a portare a casa i tre punti".

In sala stampa anche il migliore in campo, Roberto Insigne, autore di una prestazione da incorniciare: un gol e due assist, oltre a diverse giocate efficaci. "Più che del gol e della prestazione personale sono contento per la vittoria di squadra - ha detto Insigne - abbiamo battuto un avversario forte. Dedico il gol a mia moglie e alle bimbe, mi stanno sempre vicino e in questo ultimo periodo lo hanno fatto in maniera particolare visto che non è stato semplice dati i problemi alla schiena. Spero di fare tante altre prestazioni come quelle di oggi, vogliamo arrivare tutti insieme all'obiettivo finale".

I problemi alla schiena hanno tenuto fuori il napoletano per diversi match, ma ora il peggio sembra essere alle spalle: "La lombalgia mi ha creato molti problemi, è stata dura stare fuori. Lo staff sanitario mi ha rimesso in piedi, li ringrazio per il lavoro svolto". In chiusura Insigne ha voluto precisare come non ci siano assolutamente problemi all'interno dello spogliatoio: "Sono uscite molte cavolate su presunti problemi all'interno dello spogliatoio. Dopo il mio gol tutti ci siamo abbracciati, uno sfogo verso le voci infondate. Ho anche abbracciato il mister perchè Corini è una persona eccezionale, a livello umano ti trasmette tanto. Tutti noi siamo con lui, questo lo ribadisco".