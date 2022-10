Palermo, Corini amareggiato: "Meritavamo i tre punti, ci dispiace non aver regalato la vittoria ai tifosi"

"C'è rammarico, abbiamo disputato una buona partita. Abbiamo spostato l'inerzia dalla nostra parte, sfiorato il poker, subito il 3-2 in una circostanza sfortunata. Poi oggettivamente hanno trovato il pari con una bella azione. Dispiace, a livello generale sono stati fatti grandi miglioramenti". Eugenio Corini è rincresciuto al termine del pari ottenuto al Renzo Barbera dai suoi contro il Pisa. Il Palermo non è riuscito a gestire il doppio vantaggio maturato subendo negli ultimi 25 minuti di gara la rimonta dei toscani.

"E' mancato qualcosa, forse la fortuna, forse quel qualcosa in più: dispiace per la nostra gente. Era importante - ha dichiarato Corini - dare un segnale di compattezza alla nostra gente, penso che lo abbiamo fatto. I tifosi ci hanno spinto e ci hanno compreso in molte situazioni del match. Alla fine abbiamo anche trovato un palo clamoroso con Vido, dispiace non aver regalato la vittoria ai nostri tifosi".

La prestazione dei rosanero, comunque, ha fornito risposte che fanno guardare al futuro con fiducia. Per più di un'ora il Palermo ha giocato con grande determinazione e lucidità, fattori che erano mancati nelle precedenti uscite: "Oggi secondo me c'è stato un miglioramento su tante cose, sulle quali abbiamo lavorato, le ho stimolate e penso si sia visto. E' un punto di partenza importante per ripartire già con il Cittadella".

L'allenatore poi torna sulle scelte di formazione: "Quando dico che i miei giocatori sono tutti titolari è perché ci credo realmente. Siamo un gruppo e oggi ho cercato attitudini precise e caratteristiche fisiche. Quella di oggi è stata una scelta tecnico-tattica complessiva, anche per cercare di forzare le giocate del Pisa. Secondo me abbiamo fatto una buona pressione, alta, che alla fine ha sporcato molte linee di passaggio per loro. La scelta è stata fatta nel rispetto delle qualità dell’avversario e sulla partita che avevo intenzione di fare. Sul 3-1 la sensazione è che stavamo bene in campo, abbiamo sfiorato il poker con Brunori anche. Il 3-2 loro è un gol un po’ rocambolesco, ma inevitabilmente ha dato coraggio al Pisa. E’ diventata una gara più aperta. Si può parlare di qualche errore ma l’atteggiamento c’è stato".

A fine partita, in sala stampa, anche il migliore in campo di oggi, Salvatore Elia, autore di una doppietta: "Mentalmente oggi abbiamo dato delle buone risposte, ci avevamo lavorato molto in settimana. Sono felice - ha commentato il calciatore - per la doppietta di oggi. Dispiace non aver portato a casa i tre punti visto che avevamo un doppio vantaggio. Abbiamo attaccato la profondità come ci aveva detto il mister: chiaramente manca ancora qualcosa ma continueremo a lavorare. Voglio dedicare le reti alla mia famiglia, che mi sta sempre vicino".