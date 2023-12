Segre scaccia i fantasmi, dopo un mese il Palermo ritrova la vittoria: Pisa sconfitto 3-2

Una vittoria di cuore per ripartire: il Palermo di Eugenio Corini batte 3-2 il Pisa al Renzo Barbera e si rilancia in classifica, portandosi a cinque lunghezze dal Venezia secondo. Dopo l’iniziale sofferenza, con il gol annullato a Marin per fuorigioco, la squadra di Corini viene fuori e trova due gol in rapida successione: Insigne e Brunori fanno andare negli spogliatoi i rosanero sul 2-0. L’avvio della ripresa, però, è terrificante perché il Pisa segna in cinque minuti due reti: Marin e Valoti agguantano il pari facendo riaffiorare i fantasmi del passato. Poco dopo, però, il rosso a Marin cambia la partita: il Var rettifica l’iniziale giallo estratto da Collu e i toscani rimangono in inferiorità numerica. I rosanero spingono e al 79’ Segre riporta di testa avanti la squadra: il numero 8 esulta abbracciando Corini, così come tutta la squadra. È anche la vittoria del tecnico, che con le sue scelte ha scombussolato i piani di Aquilani: Graves titolare, così come Insigne, rappresentano due intuizioni dell’allenatore. Insigne, del resto, è stato il migliore in campo con un gol e due assist. Tre punti che possono rappresentare una vera e propria sliding door per i rosanero: il match di Como dirà se la crisi è soltanto un brutto ricordo.

Le sorprese iniziali: dentro Graves ed Insigne

Alcune sorprese nell’undici titolare rosanero: Corini lancia Graves dal primo minuto al posto di Buttaro e Insigne al posto di Di Mariano. Il danese torna in campo dopo il secondo tempo giocato in casa contro il Lecco, il napoletano al rientro dopo lo stop per lombalgia. Aquilani conferma il 4-2-3-1 ma l’ex rosanero Moreo viene preferito a Gliozzi al centro dell’attacco. Il Pisa inizia forte, andando tre volte alla conclusione nei primi tre minuti: Esteves, Vignato e Barbieri calciano verso la porta di Pigliacelli, trovando pronto il portiere rosanero. Il piano partita dei padroni di casa è chiaro: lasciare il possesso agli ospiti e provare a ripartire. Il baricentro basso, però, induce il Pisa a prendere sempre più campo. Al 17’, dopo averci provato diverse volte, il Pisa passa in vantaggio: è Marin a trovare la rete dell’1-0, con un colpo di testa a scavalcare Pigliacelli dopo un tiro da fuori svirgolato di Valoti. Il Var, però, annulla tutto dopo un’attenta analisi: c’è posizione di offside, tutto da rifare per la squadra di Aquilani. Il Palermo, che sembrava impaurito e psicologicamente bloccato, trova forza nell'episodio favorevole e comincia a spingersi in avanti: al 25’ un tiro a giro di Di Francesco termina fuori di poco. Quattro minuti dopo la squadra di Corini trova il gol del vantaggio: Gomes pesca con un bel filtrante in area Insigne, che col mancino batte Nicolas. Secondo gol stagionale per il napoletano, abile a finalizzare con un tiro in stile futsal un’azione caparbia iniziata da Graves e Coulibaly. Al 35’ Di Francesco sfiora il raddoppio ma la sua conclusione viene sporcata in calcio d’angolo. Poco dopo è Brunori a provarci, finta col mancino e conclusione col destro bloccata con sicurezza da Nicolas. Il gol dà notevole fiducia ai rosanero che alzano il raggio d’azione, il Pisa accusa il colpo dopo aver attaccato per mezz’ora abbondante alla ricerca della rete. Al 42’ il Barbera esulta per il raddoppio rosanero: Insigne pesca in area Brunori che col piattone batte ancora Nicolas. Torna al gol su azione al Barbera il capitano: il numero 9 non segnava sugli sviluppi della manovra dall’ultima gara dello scorso campionato col Brescia. Con il Lecco aveva trasformato, al 96’, dagli undici metri. La prima frazione di gioco si conclude sul 2-0 in favore della squadra di Corini: dopo aver subito gli attacchi del Pisa ed aver rischiato di passare in svantaggio, i rosanero sono riusciti a spostare l'inerzia del match dalla propria parte.

La ripresa

Il Pisa comincia la ripresa in attacco e dopo tre minuti accorcia subito le distanze: è Marin a trafiggere Pigliacelli, con un mancino sul secondo palo. La squadra di Aquilani riapre subito il match. Passano soltanto quattro minuti e il Pisa trova il pari: è Valoti a segnare il 2-2, totalmente dimenticato in mezzo all’area da Graves. I rosanero, rimasti negli spogliatoi, confermano l’enorme difficoltà nel gestire il vantaggio, doppio come a Parma. Al 56’ Marin commette un fallaccio su Coulibaly: per Collu è solo giallo ma il Var lo richiama. All’on field review il direttore di gara ritratta la propria decisione ed estrae rosso diretto nei confronti del numero 8 del Pisa: la formazione toscana rimane in inferiorità numerica. Corini prova a sfruttarla, con l’ingresso di Soleri al posto di Coulibaly: il tecnico passa al 4-4-2/4-2-4. Aquilani risponde con Piccinini per Vignato. Al minuto 67 Di Francesco sfiora un grandissimo gol in acrobazia: la sua rovesciata si stampa sulla traversa. Un istante dopo altra grande chance per i padroni di casa, Nicolas dice di no al colpo di testa di Di Francesco. Il Palermo intensifica gli attacchi alla ricerca del nuovo vantaggio, il Pisa si rintana nella propria metà campo. Al 73’ Pigliacelli salva il risultato con una bella risposta sul tiro di Piccinini. Altri cambi per Corini: in campo Aurelio, Stulac e Di Mariano. Out Lund, Gomes e Di Francesco. Triplo cambio anche per Aquilani: dentro Nagy, Gliozzi e De Vitis. Fuori dal campo Valoti, Moreo e D’Alessandro. Due minuti dopo i rosanero tornano avanti: Insigne pennella per Segre che, in terzo tempo, batte Nicolas. Il numero 8 rosanero va ad abbracciare Corini, seguito da tutta la squadra: bella immagine che certifica la compattezza dello spogliatoio. A cinque dalla fine standing ovation per Insigne, il migliore in campo: al suo posto Valente. Nel recupero Brunori, solo davanti a Nicolas, si fa ipnotizzare clamorosamente dal portiere. Al 96’ il Pisa sfiora il 3-3: Pigliacelli salva tutto prima del triplice fischio.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 7; Graves 6, Lucioni 6, Marconi 6, Lund 6 (75’ Aurelio sv); Coulibaly 6,5 (63’ Soleri 6), Gomes 6,5 (75’ Stulac 6), Segre 7; Insigne 7,5 (85’ Valente sv), Brunori 6,5, Di Francesco 6,5 (75’ Di Mariano 6).

Allenatore: Corini 7.

PISA (4-2-3-1): Nicolas 6; Barbieri 6,5, Caracciolo 6 (84’ Masucci sv), Hermannsson 5,5, Esteves 6; Miguel Veloso 6, Marin 5,5; D’Alessandro 6 (75’ De Vitis 6), Valoti 6,5 (75’ Nagy 6), Vignato 6 (63’ Piccinini 6,5); Moreo 5 (75’ Gliozzi 5,5).

Allenatore: Aquilani 6.

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari) 6.

Reti: 29’ Insigne, 42’ Brunori, 48’ Marin, 53’ Valoti, 79’ Segre.

Ammoniti: 80’ Lucioni, 89’ Soleri, 95’ Brunori.

Espulsi: 56’ Marin.