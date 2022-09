Palermo, Pierozzi scalpita: "Nelle grandi squadre c'è concorrenza, posso ritagliarmi il mio spazio"

Arrivato in estate dalla Fiorentina dopo una parentesi all'Alessandria il terzino Edoardo Pierozzi ha avuto modo di debuttare in rosanero ritrovandosi però sin da subito oscurato dalla presenza di Buttaro, nonché dal successivo addio di Mateju. Per il calciatore toscano a fine mercato sembrava potesse ripetersi quanto successo con Stoppa, ovvero una cessione a poco tempo dall'arrivo. Il giocatore però alla fine è rimasto ed è pronto a giocarsi le sue carte.

In prima battuta il classe 2001 ha fatto chiarezza sui rumors circolati in merito a un suo addio: "Leggo poco i giornali, quando sono arrivato so che era un periodo di transizione ma sono sempre stato concentrato e carico. Esordire è stata una gioia immensa e da quando sono qua ho pensato tutto il tempo a lavorare e guadagnarmi il posto sul campo. Le voci su eventuali movimenti e ritorni sono infondate. La società ha dimostrato fiducia in me e sono concentrato su quest'anno a Palermo".

Pierozzi ha poi spiegato come si è relazionato con la societá: "Non mi è stato detto nulla, sono bastate le prime parole che ci siamo detti dal mio arrivo qui. Loro hanno sempre dimostrato di credere in me, altrimenti non sarei mai venuto qui. Gli unici consigli che mi hanno dato riguardano le dinamiche di campo".

Il terzino toscano si è poi espresso sulle sue prospettive di utilizzo, mostrandosi fiducioso: "Se ci fosse bisogno Io sono disponibile e il mister lo sa a giocare una posizione più avanzata ma il mio ruolo è quello di terzino destro. Nelle grandi squadre come questo Palermo la concorrenza è alla base delle prestazioni. Buttaro e Mateju stanno meritando di giocare perché stanno facendo bene ma io sono convinto di potermi ritagliare il mio spazio e far vedere che il mio contributo possa essere utilei alla squadra".