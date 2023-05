In memoria di Peppino Tedesco: da Arcoleo a Vasari, torna in campo il Palermo dei Picciotti

Una squadra storica, che ha fatto sognare Palermo e i palermitani, di nuovo insieme per giocare contro il diabete infantile e ricordare il compianto Peppino Tedesco. Sarà un’occasione imperdibile per chiunque abbia veramente a cuore i colori rosanero quella di lunedì 5 giugno prossimo quando, allo Sport Village Tommaso Natale di viale Aiace a Palermo (ore 20), torneranno in campo tutte le vecchie glorie rosanero: da Galeoto a Vasari, da Ignoffo a Ferrara, passando da Santana, Aronica, Bogdani, Parisi, Cardinale, La Vardera, Zangara, Dall’Oglio, D’Angelo, Bennardo, Di Gaetano, Lupo e Giuseppe Rinaudo insieme a molti altri, tra cui i tecnici delle due squadre: mister Silvio Baldini per le Rosanero Legends e mister Ignazio Arcoleo che tornerà a guidare dalla panchina i ‘suoi’ Picciotti. A dirigere il match sarà presente un ex arbitro di Serie A.

Torneranno in campo insieme i tre fratelli Tedesco, Giovanni, Giacomo e Totò, tutti stretti nel ricordo di papà Peppino, scomparso poco più di un mese fa. La dinastia palermitana più importante nel calcio, che ha avuto origine nel mitico campo ‘Malvagno’, casa di tutti i giovani sportivi palermitani tenuta per decenni proprio dal ‘papà’ ideologico di tutti quei giovani, ossia il signor Peppino Tedesco.

L’evento sarà ad ingresso gratuito e prevedrà una donazione libera che sarà interamente devoluta a sostegno dell’Associazione Diabetici della provincia di Palermo "Vincenzo Castelli" Odv, che ogni anno si occupa della preparazione e dell’autosufficientamento dei bambini affetti da diabete infantile.

"Siamo felicissimi di poter ricordare nostro padre rimettendo insieme un gruppo di giocatori che, prima di aver fatto sognare Palermo e i palermitani, è soprattutto un gruppo di grandi amici ancora oggi - dichiarano in coro i fratelli Giacomo, Giovanni, Salvatore e Chicca Tedesco -. Speriamo di regalare a tutti gli appassionati una giornata di festa, ma anche di sostegno verso i bambini affetti da diabete infantile. Siamo certi che i veri tifosi del Palermo, e soprattutto di quel Palermo, vorranno esserci e partecipare, perché questa città quando si tratta di solidarietà e tifo per i propri colori non è seconda a nessuna".

Tante ancora le sorprese che saranno annunciate nelle prossime settimane, quelle che mancano al 1° Memorial Peppino Tedesco, in programma dunque lunedì 5 giugno 2023, alle ore 20, presso lo Sport Village Tommaso Natale di viale Aiace 101, struttura nella quale Giacomo Tedesco ha idealmente proseguito negli anni, con il suo centro di perfezionamento tecnico per giovani calciatori, il lavoro per il quale il padre viene tutt’oggi ricordato con affetto.