Il Perugia vuole rovinare l'esordio del Palermo, Castori: "Barbera pieno? Meglio, ci stimolerà"

Tutto pronto in casa Perugia per la sfida di domani sera al Barbera per la prima giornata di campionato. Fabrizio Castori, che questa mattina ha fatto svolgere una breve rifinitura all'antistadio, scalpita ed è pronto a gettarsi a capofitto in questa difficile e stimolante avventura.

Il mister fa capire che tipo di squadra dovremo aspettarci domani: "Sicuramente ci sono stati dei passi in avanti rispetto a Cagliari, siamo riusciti a migliorare la condizione e a recuperare un paio di giocatori importanti. Ancora non siamo al 100%, ma il tempo trascorso è stato utile". C'è una cosa però che sembra tranquillizzarlo più del resto: "E' vero che non siamo al top, ma nemmeno gli altri. Siamo in crescita".

CAPITOLO MERCATO - Impossibile non affrontarlo, Castori risponde così: "Qualcosa manca, stiamo valutando alcune operazioni e si cercherà di chiuderle il prima possibile". L'identikit sarà chiaro: "Lo ripeto ancora una volta: non vi aspettate giocatori di nome, nel mio calcio c'è spazio per chi vuole arrivare. Se si punta su questo profilo si sbaglia poco. Poi è vero che non tutte le ciambelle riescono con il buco, ma il fatto che un ragazzo proveniente da categorie inferiori possa affermarsi è una risorsa importante per la società".

L'OGGETTO DEL DESIDERIO - Da tempo si parla per il centrocampo di Gregorio Luperini, già allenato da Castori a Trapani: "Non siamo i soli interessati, non vogliamo dare false illusioni. E' forte nel gioco aereo, dinamico, fa bene le due fasi negli stessi tempi, tiene la squadra corta ed aggressiva".

L'AVVERSARIO - I rosanero saranno carichi di entusiasmo, ma il tecnico non si lascia intimorire: "A me interessa pensare a noi e a migliorare gli automatismi di gioco, oltre che creare identità di squadra. L'avversario è degno di rispetto avendo mantenuto inalterato l'organico che ha vinto un campionato difficilissimo. Inoltre non penso che con Corini saranno allo sbando". Proprio l'ex bandiera del Palermo cerca di togliere pressione ai suoi giocatori dicendo che il Perugia è più pronto: "Eugenio è furbo, non so su quale base possa dire questo. Sarà il campo ad emettere il giudizio. Comunque sono contento anche io se lo stadio è pieno. Il clima avverso può stimolare il calciatore".

ASPETTATIVE - Il curriculum di Castori non può non generare delle attese: "Sono abituato alle responsabilità, me le prendo volentieri. Sono grato per come sono stato accolto, voglio ricambiare tutto questo con i risultati".

L'OBBIETTIVO FINALE - Almeno inizialmente si navigherà a vista: "Vogliamo crearci l'obbiettivo settimana dopo settimana. Sappiamo che ci possono essere avversità e varie situazioni. Per quanto mi riguarda posso dire che ci metterò entusiasmo e passione oltre che la soddisfazione di essere approdato in una società dal blasone importante".

FORMAZIONE - Il mister ha fatto sapere infine che le scelte già sono state fatte: "Ho già deciso dopo l'ultimo allenamento, i primi a sapere chi scenderà in campo saranno i giocatori".

