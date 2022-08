Il Palermo parte col botto: Brunori ed Elia stendono il Perugia

Buona la prima, decisamente. Davanti ai 20 mila spettatori accorsi al Barbera nonostante l'arsura agostana il Palermo regola con personalitá un Perugia abbastanza nervoso: a fine partita saranno cinque ammoniti ed un espulso per il Grifone. Corini celebra il suo ritorno nel migliore dei modi: un 2-0 netto espressione di una partita che ha visto i rosanero interpretare la gara con spirito e convinzione. Una vittoria nel segno della certezza Brunori e di Salvatore Elia, il nuovo che avanza.

La cronaca della partita

Per quanto riguarda la scelta del capitano il tecnico del Palermo opta per affidare la fascia a Floriano, decano rosanero nel ruolo di regista avanzato. Il Palermo parte con il piglio giusto sfruttando la superiorità sulle fasce per spingere dietro il Perugia. La squadra di Castori passa subito alle maniere forti rimediando due gialli in poco più di dieci minuti ma questo non basta a contenere l'impeto di un Palermo vivace.

L'episodio che cambia la storia della partita arriva al 25'. Tutto nasce da una magistrale transizione condotta da Floriano che porta palla servendo Elia nel cuore dell'area: l'ex Benevento viene fermato da Lisi che si immola, rimediando un rigore contro e un inevitabile rosso. Dal dischetto va Brunori, specialista del penalty e perugino di origine: sopra il dischetto nessuna pietà, Gori è spiazzato. Il vantaggio e la superiorità numerica mettono il Palermo nelle condizioni di gestire; Castori prova a tenere alta la squadra mettendo l'attaccante Di Serio al posto di Righetti con Kouan dirottato a tutto campo a sinistra. Nel finale di tempo si consuma un evento in un certo senso storico: i rosanero raddoppiano in contropiede con un bel tiro incrociato di Elia (ottima prova la sua) ma il Var annulla il gol per un fuorigioco millimetrico.

Nella ripresa il Palermo fa quello che deve fare, amministrando la partita in attesa del momento giusto per sferrare il colpo dell ko. Gli avversari provano anche a tenere alto il baricentro ma l'uomo in meno, specie con il caldo, si fa sentire. Nonostante questo il Grifone ha la sua chance per tornare in partita, nell'unico modo possibile, ovvero su un calo di tensione rosanero. Nedelcearu spazza male dal limite, Kouan recupera e rifinisce per Melchiorri che da posizione favorevole spreca malamente strozzando il tiro a incrociare. Un errore che il Perugia paga a caro prezzo. Passata la paura, gli uomini di Corini riprendono le redini della gara e al 72' la sorte restituisce a Elia ciò che il Var gli aveva tolto: spettacolare la palla in profondità giocata da Brunori; non certo ferrea la presa di Gori sulla battuta centrale del figlio di Firmino. Gioco, partita, incontro.

Le preoccupazioni sorte nei giorni scorsi durante la fase di scelta del tecnico si sono rivelate alla fine eccessive: il Palermo ha dato una risposta convincente contro un avversario che, al di là dei demeriti di stasera, arrivava in condizioni migliori. Se il buongiorno si vede dal mattino i margini per abbozzare un sorriso ci sono tutti.

Il tabellino

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli 6; Buttaro 6, Nedelcearu 6, Marconi 6, Sala 6 (65' Crivello 6); Damiani 6, Broh 6; Elia 7 (90' Pierozzi s.v.) Floriano 6,5 (45' Soleri 6), Valente 6 (60' Stoppa 6) ; Brunori 7. All. Corini 6,5.

Perugia (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Curado (87'Angella), Dell'Orco; Casasola, Vulic (87' Ghion) , Iannoni (71' Paz) , Lisi, Righetti (35' Di Serio); Kouan; Melchiorri (71' Olivieri) . All. Castori.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta)

Reti: 25' Brunori, 69' Elia

Ammoniti: 4' Iannoni, 12' Dell'Orco, 32' Floriano, 34' Vulic, 52' Kouan, 56' Curado

Espulsi: 24' Lisi

Spettatori: 21.835