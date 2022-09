Palermo: per la sfida contro il Frosinone si riparte dall'11 che ha battuto il Genoa

Dopo la vittoria col Genoa il Palermo si appresta ad affrontare sabato pomeriggio alle 14 allo Stirpe il Frosinone di Fabio Grosso, nell'ultima sfida prima della sosta per le nazionali, che porterà i ragazzi di Corini nel quartier generale della casa madre a Manchester. Due le lunghezze in classifica che separano i rosanero dai ciociari, che sino ad ora hanno vinto tre gare perdendone due. Al netto degli infortunati Accardi, Broh e Devetak, Corini ha tutti a disposizione: si va verso la riconferma dell'11 visto venerdì sera. La gara sarà visibile su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Dazn ed Helbiz Live.

Nella conferenza stampa pre-partita il tecnico bresciano ha parlato in prima battuta di cosa si aspetta dalla sua squadra: "Sicuramente è una partita importante - ha affermato - contro il Genoa c'è stata una reazione ed era fondamentale approcciarsi una certa maniera. Ho detto alla squadra ad inizio settimana che nel solco di quanto è stato fatto abbiamo tracciato una linea ed è quello che ci deve accompagnare: di miglioramenti dal punto di vista tecnico, tattico e fisico ne abbiamo tanti da fare ma che quel tipo di approccio, quella cattiveria agonistica, quella voglia di combattere ha fatto la differenza. Ho fatto riconoscere ai giocatori in video determinate situazioni che ti fanno vincere la partita invece che perderla. Questa è una traccia, la base su cui dobbiamo costruire il nostro percorso. Di conseguenza mi aspetto dai ragazzi questo tipo di approccio, poi ogni settimana di lavoro cerchiamo di aggiungere un pezzo alla nostra crescita".

Corini ha poi parlato del prossimo ritiro che la squadra svolgerà al quartier generale della casa madre durante la sosta: "Tre settimane fa ho chiesto io alla società di poter fare questo mini-ritiro - ha spiegato - perché mi servirà per lavorare insieme, approfondire la conoscenza diretta di ogni mio giocatore in una situazione 'meno stressante' della settimana tipo, fare in modo che possano consolidarsi i rapporti tra i giocatori perché ci sono tanti nuovi. Avere la possibilità di andare a Manchester in una struttura fantastica è bello perché ogni allenatore desidera di lavorare nelle condizioni migliori, ringrazio dunque la proprietà".

L'allenatore del Palermo ha poi parlato della tenuta della retroguardia e delle possibili scelte:"La linea difensiva sta crescendo nel suo complesso - ha sottolineato - e si sta creando anche una competizione interna, che per me è fondamentale. Bettella è rientrato, Sala ha messo due-tre settimane di lavoro: so di avere alternative importanti e di volta in volta cercherò di scegliere la soluzione migliore. Devo tenere conto anche del rendimento di chi ha giocato col Genoa facendo molto bene".

Qui Palermo

Corini al netto del lungodegente Accardi e di Broh e Devetak avrà tutti a disposizione. La riconferma in blocco dell'11 vittorioso sul Genoa si profila come la soluzione più probabile. Spazio dunque al tridente offensivo Di Mariano-Brunori-Elia e al duo di difensori centrali Nedelcearu-Marconi, sino ad ora il meno battuto tra quelli schierati in questo inizio di campionato.

Qui Frosinone

In vista della sfida di domani Fabio Grosso dovrà fare sicuramente a meno del terzino destro Oyono, infortunato: a centrocampo in forte dubbio la presenza degli acciaccati Rohden e Konè. Nel 4-2-3-1 dei ciociari in difesa spazio dunque a Sampirisi a destra, con il duo composto da Lucioni e dall'ex rosanero Szyminski al centro e Cotali a sinistra. In avanti pronti Caso, Garritano e Oliveri a sostegno di Moro.

Le probabili formazioni

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Lulic, Botoca; Caso, Garritano, Oliveri; Moro.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.