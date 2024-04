Palermo-Parma, le probabili formazioni: Aurelio e Insigne le possibili sorprese

Rifinitura pomeridiana per il Palermo di Michele Mignani al centro sportivo di Torretta. Il tecnico ha incontrato la stampa alle 11, poi nel pomeriggio la squadra è scesa in campo per l’ultimo allenamento prima del match col Parma. Al Barbera, domani sera alle ore 20.30, arriva la capolista: un match nel quale il tecnico proverà a centrare la prima vittoria in rosanero dopo i due pareggi contro Samp e Cosenza.

Mignani ripartirà dal 3-5-2 andato in scena nelle prime due sfide. La sensazione, secondo quanto emerso dalla rifinitura, è che il tecnico voglia confermare Gomes a centrocampo in cabina di regia. Lucioni e Di Mariano rientrano dopo la squalifica, rispettivamente al centro della difesa e sulla corsia di destra. Dopo la panchina iniziale di Cosenza, Jacopo Segre è pronto a tornare titolare. A sinistra dubbio Lund-Aurelio: l’esterno laziale insidia concretamente l’americano e sembra avere maggiori chances per partire dal primo minuto. Nelle seduta pomeridiana, infatti, Aurelio è stato costantemente provato nella possibile formazione titolare. Di Francesco confermato nella sua posizione ibrida, tra centrocampo e attacco. Insieme a Brunori, in avanti, salgono le quotazioni di Roberto Insigne: il napoletano è stato schierato accanto al capitano come seconda punta e in posizione leggermente arretrata.

L’eventuale presenza di Insigne consentirebbe a Mignani anche di cambiare pelle al modulo, passando ad un 3-4-2-1 con Di Francesco e l’ex Frosinone a supporto del numero 9. Proprio in conferenza, infatti, il tecnico ha sottolineato l’esigenza di non dare punti di riferimento agli avversari. La presenza di Insigne, Di Mariano e Di Francesco permetterebbe, effettivamente, una certa fluidità del modulo a beneficio della manovra offensiva.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Gomes, Di Francesco, Aurelio; Insigne, Brunori.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Charpentier.

Statistiche, precedenti e curiosità: