Palermo, Mignani parla dell'infortunio a Di Mariano: "Brutto taglio ma non ci sono lesioni"

"Penso solo a stasera, per me abbiamo fatto una buona gara: nei primi 35 minuti siamo stati puliti nella gestione del palleggio. Nella ripresa c’è stato maggiore equilibrio ma affrontavamo la capolista, con merito sono primi e quindi ci sta trovare alcune difficoltà".

Michele Mignani, allenatore rosanero, ha commentato così il pari ottenuto al Barbera contro la capolista Parma: uno 0-0 che ha confermato la compattezza ritrovata della squadra. "Ho provato a dare sin dal mio arrivo solidità alla squadra - ha esordito -. Adesso l’abbiamo consolidata ma dobbiamo essere più propositivi e andare a far male l’avversario. Nella ripresa siamo stati imprecisi sotto porta, ma le occasioni che abbiamo creato potevano essere gol. Posso dire che forse il pari ci sta stretto, abbiamo creato i presupposti per il vantaggio. Se Buttaro riesce a colpire bene il pallone sicuramente staremmo qui a parlare di una vittoria. La rete può trovarsi in diversi modi, abbiamo cercato anche dalle palle inattive di creare pericoli".

L'allenatore, poi, ha rassicurato i tifosi sull'infortunio di Di Mariano: per il palermitano un taglio profondo, con 19 punti di sutura, ma non ci sono complicazioni. "Di Mariano ha un brutto taglio - ha precisato - ma non ci sono lesioni, da quanto filtra, e quindi speriamo di recuperarlo il prima possibile. Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto un ulteriore step di crescita. Anche a me piacerebbe vincere ma devo essere lucido e valutare gli aspetti positivi e negativi nell’arco dei 90 minuti. Brunori era stanco, Di Francesco stava bene e avendo loro in campo due centrali ben strutturati ho optato per Traorè per provare a dare meno punti di riferimento".

In sala stampa anche Fabio Lucioni: il centrale si è soffermato sulla ritrovata solidità dietro. "Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno - ha esordito Lucioni - abbiamo disputato una buona gara contro una squadra forte. Ci siamo impegnati per non prendere gol e siamo stati aggressivi e puliti dietro, in attacco abbiamo creato buone occasioni. Ci teniamo stretto questo pari perché ci fa capire che possiamo giocarcela contro tutte: la sfida di stasera ci dice che possiamo recitare un ruolo da protagonisti nel finale di stagione".

Lucioni, poi, analizza i cambiamenti apportati dalla nuova gestione Mignani: "C’è un atteggiamento globale, difensivo, che è volto a non prendere gol: a livello mentale è importante non subire reti. Dobbiamo spostare l’asticella più in alto, il nuovo tecnico ha provato a portare serenità e tranquillità. Con il nuovo modulo ha dato maggiore solidità e un maggiore attacco della profondità. Il palleggio prolungato è dovuto ad un fatto di compattezza: vogliamo coinvolgere tutti i reparti e trovare solidità. Perdiamo sicuramente qualcosa in termini di imprevedibilità e velocità, soprattutto nell’arrivare in porta. Stiamo lavorando, però, su altre soluzioni, la perfezione in questa categoria non c’è e quindi dico che da stasera dobbiamo prendere i presupposti per un futuro più roseo. A livello fisico stiamo bene - ha concluso - dobbiamo pensare di poter giocare i playoff da protagonisti".