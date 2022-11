Palermo, Di Mariano e Buttaro recuperati: i due calciatori sono rientrati in gruppo

Arrivano buone notizie dall'infermeria per Eugenio Corini: l'allenatore rosanero, in vista del match di sabato contro il Parma, potrà contare su Di Mariano e Buttaro.

Oggi pomeriggio, infatti, al "Tenente Onorato" di Boccadifalco i due calciatori hanno lavorato con il resto del gruppo. Ieri, invece, avevano svolto un allenamento differenziato: il palermitano aveva rimediato una gonalgia destra da sovraccarico, mentre Buttaro veniva da uno stato infiammatorio del flessore lungo dell'alluce sinistro. Contro il Parma, dunque, Corini potrà contare su di loro. La rifinitura di domani diventa fondamentale, come spesso accade, per sciogliere gli ultimi dubbi. Possibile che Di Mariano giochi dal primo minuto, mentre Buttaro potrebbe partire dalla panchina.

Corini potrebbe confermare come terzino destro Mateju, che aveva disputato una buona partita contro il Modena. Qualora il tecnico bresciano decidesse di preservare anche Di Mariano, facendolo accomodare in panchina per la prima parte di match, potrebbe scattare l'ora di Floriano, insieme a Brunori e Valente. Anche Vido resta un'opzione forte nel caso in cui Di Mariano non dovesse riuscire a partire dall'inizio.

Nel report clinico diramato, il Palermo ha comunicato anche che Claudio Gomes non ha svolto precauzionalmente l'ultima parte della seduta, a causa di un sovraccarico tendineo. Il fastidio, comunque, non dovrebbe pregiudicare la sua presenza sabato pomeriggio al Renzo Barbera. Marco Sala, invece, ha proseguito il percorso di riatletizzazione.

Domani, alle 12, Eugenio Corini incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia.