Palermo, eccoti la capolista Parma (a +18): "Dobbiamo cercare di andare a prendere chi sta davanti"

“Domani incontriamo la capolista, la squadra più forte di tutte: sarà un test impegnativo e veritiero. Sono curioso di vedere e di capire come la squadra risponderà ma abbiamo lavorato bene e sono fiducioso". Michele Mignani, tecnico rosanero, è intervenuto in conferenza stampa al Cfa di Torretta: l'allenatore è fiducioso in vista del match di domani sera contro il Parma. Un incontro non semplice ma che potrebbe fornire risposte importanti, soprattutto in vista dei playoff.

"Le mie riflessioni sono soltanto sul match di domani sera - ha esordito Mignani - dobbiamo avere l’ambizione di andare a prendere chi sta davanti. Non posso permettermi di andare molto oltre, con le mie valutazioni, rispetto al match di domani. A centrocampo serve un giocatore che sappia fare bene entrambe le fasi, abbiamo bisogno sia di Stulac che di Gomes: hanno caratteristiche diverse l’uno dall’altro. Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi mi fa piacere che i primi tempi delle ultime due gare siano finite col Palermo in vantaggio. Ranocchia sta meglio, a breve sono convinto che rientrerà in gruppo: per domani, però, non ci sarà sicuramente. Mi porto sempre dei dubbi di formazione, ho trovato un gruppo di ragazzi molto disponibili e pronti a lavorare. Sceglierò per l’inizio del match la formazione migliore ma so bene che chi entra a partita in corso diventa ancora più determinante rispetto a chi gioca dall’inizio. Il lavoro che ha fatto sinora Di Francesco può farlo anche Insigne, o per esempio Traorè: è una posizione tra centrocampo e attacco".

La classifica dice che il Parma, capolista, ha un +18 sui rosanero: secondo l'allenatore la classifica tendenzialmente non mente mai. "I 18 punti di differenza tra noi e il Parma? Credo che alla lunga la classifica sia sempre veritiera - ha precisato - nell’arco di 38 giornate ognuno ha la classifica che si merita. Io sono arrivato soltanto da due partite, quindi non posso effettivamente pronunciarmi su questo aspetto. Credo che da quando sono arrivato abbiamo raggiunto un pizzico di equilibrio in più, il calcio è fatto di due fasi: secondo me riuscire a portare a casa i tre punti è sempre la cosa più importante. Sarà una frase scontata ma quando giochi con il Parma devi anche essere attento e concreto. Dobbiamo essere propositivi, possiamo e dobbiamo fargli male: il match per noi sarà complicato ma deve esserlo anche per i nostri avversari. La squadra deve essere pronta a giocare bene per 100 minuti: le statistiche dicono che nei minuti finali sia noi che il Parma riusciamo a trovare spesso la via del gol. Sia con la Samp che col Cosenza credo che siamo stati vivi sino all’ultimo secondo. Serve non dare punti di riferimento agli avversari - ha concluso - il fatto che ci siano molti esterni in rosa non significa che non possano venire dentro il campo a giocare, tra le linee.