Zuccata di Marconi sotto al diluvio, con il Parma arriva la seconda vittoria consecutiva per il Palermo

Una vittoria sofferta, ottenuta con cuore e grande sacrificio: il Palermo di Eugenio Corini dà continuità alla vittoria di Modena, battendo in casa il Parma di Pecchia. Al Renzo Barbera, sotto una pioggia che quasi mai ha dato tregua in campo ai calciatori, decide il gol di testa di Ivan Marconi arrivato al minuto 57. Tre punti fondamentali, arrivati al termine di novanta minuti intensi e combattuti: con questa vittoria il Palermo sale a quota 15 in classifica.

Corini conferma lo stesso undici che una settimana fa batteva il Modena al Braglia: Gomes e Di Mariano sono in campo dal primo minuto, pienamente recuperati. Pecchia recupera Oosterwolde e sceglie Bonny sulla corsia di sinistra con Tutino unica punta. Sono 15720 gli spettatori presenti al Barbera: 11465 abbonati e 4255 ticket staccati. Nonostante la copiosa pioggia abbattutasi sul capoluogo siciliano, il manto erboso tiene benissimo.

Il Palermo comincia bene la gara, portandosi subito in avanti con una bella azione corale che determina un calcio d’angolo. Al 5’ bel cross in mezzo di Valente, Brunori anticipato di un soffio e palla ancora in corner. Il Parma prova a farsi vedere dalle parti di Pigliacelli con Estevez, il suo tiro mancino termina alto. Qualche istante dopo Bonny semina il panico in area dopo aver saltato Mateju, che era scivolato: primo calcio d’angolo per i ducali. Il Parma comincia a prendere campo, con Vazquez che imposta con grandissima qualità. I rosanero chiudono bene gli spazi e ripartono veloci in contropiede. Al 17’ altra azione del Parma che attacca prevalentemente sull’out di destra: palla in mezzo per Juric che col piattone trova la deviazione di petto di Mateju. Al 26’ Palermo vicino al vantaggio: Di Mariano serve in mezzo un gran pallone a Brunori che non riesce ad impattare perfettamente la sfera, che forse gli resta leggermente sotto. Al 38’ conclusione dalla distanza di Mateju, Corvi blocca in due tempi il pallone. Poco dopo Pigliacelli salva sul tiro cross di Sohm, attento il portiere rosanero sul diagonale del numero 19 del Parma. Al 44’ splendido recupero di Mateju su Tutino, servito in profondità da un tacco spettacolare di Vazquez: provvidenziale l’intervento del numero 37 rosanero.

Si va al riposo sul parziale di 0-0, prima frazione di gara equilibrata e gradevole. Ad inizio ripresa la pioggia aumenta di intensità, condizionando la velocità di costruzione della manovra di entrambe le squadre. Il Parma aumenta il proprio ritmo e cerca la via della rete nelle battute iniziali con una conclusione dal limite dell’area di Estevez, palla alta ancora una volta. Al 57’ il Palermo si porta in vantaggio, è Ivan Marconi a sbloccare il risultato: pennellata morbida di Valente in area e stacco imperioso del numero 15 rosanero che batte Corvi per l’1-0.

Pecchia non ci sta ed effettua immediatamente un triplo cambio: fuori Tutino, Juric e Sohm per Sits, Benedyczak e Camara. Al 70’ gli ospiti sfiorano il pari: sugli sviluppi di calcio d’angolo bel colpo di testa di Delprato e palla fuori di poco. Nel Parma altro cambio, dentro Zagaritis per Bonny. Corini risponde alle mosse di Pecchia mandando in campo Bettella e Vido, escono Di Mariano e Valente. L’allenatore rosanero ridisegna i suoi con un 3-5-2: i centrali sono Bettella, Nedelcearu e Marconi; a destra Mateju, a sinistra Devetak, in mezzo Gomes, Segre e Broh; in avanti Brunori e Vido. Al 79’ il Parma ci prova su punizione con Valenti, conclusione sballata. A cinque minuti dalla fine c’è spazio anche per Soleri, fuori capitan Brunori.

Al 92' Oosterwolde mette i brividi al pubblico rosanero, con un sinistro pericolosissimo deviato in angolo. Nei tre minuti restanti il Palermo si difende con grande compattezza, respingendo gli attacchi dei gialloblu.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Mateju 7, Nedelcearu 6, Marconi 7, Devetak 6; Segre 6,5, Gomes 6, Broh 6; Valente 6 (dal 74’ Bettella 6), Brunori 6 (dall’85’ Soleri sv), Di Mariano 6,5 (dal 74’ Vido 6). Allenatore: Corini.

PARMA (4-2-3-1): Corvi 6; Delprato 6, Osorio 5,5, Valenti 5,5, Oosterwolde 5,5; Estevez 6, Juric 6 (dal 62’ Benedyczak 6); Vazquez 7, Sohm 5,5 (dal 62’ Camara 6), Bonny 6 (dal 74’ Zagaritis 6); Tutino 5,5 (dal 61’ Sits 6). Allenatore: Pecchia.