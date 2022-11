Marconi e l'emozione della prima volta: "Volevo andare verso la panchina ma mi hanno placcato..."

Tre punti fondamentali, pesanti come li ha definiti Corini, che danno continuità al successo di sabato scorso ottenuto contro il Modena. La vittoria di oggi dei rosanero, in casa contro il Parma, è preziosissima, soprattutto perchè non interrompe il percorso di crescita intrapreso dalla squadra. Ampiamente soddisfatto dunque il tecnico Eugenio Corini. Come d'altronde, e non potrebbe essere altrimenti, il match winner Ivan Marconi: "Questa vittoria spero sia un punto di svolta - ha affermato il difensore rosanero - e ci meritiamo tutto il bene possibile. Sono molto contento del primo gol in B, da oggi deve iniziare il nostro percorso, nelle scorse settimane siamo stati un po' sfortunati ma adesso sta girando bene”.

Corini: "A Cosenza per allungare la striscia positiva"

"Era importante dare continuità al nostro momento dopo Modena", così ha esordito l'allenatore rosanero. "Devo fare i complimenti al Parma - continua - perché mi hanno fatto un'ottima impressione e il lavoro che Pecchia sta portando avanti è importante. Abbiamo saputo affrontare bene questo periodo difficile, quando nelle scorse settimane dicevo che serviva spostare l'inerzia dei match dalla nostra parte mi riferivo proprio a questo tipo di approccio. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, contro il Cosenza vogliamo allungare la nostra striscia positiva. Con la sosta, poi, faremo ulteriori riflessioni".

Corini ha elogiato lo spirito dei suoi uomini, che hanno saputo combattere e soffire: "Questo campionato è sempre complicato, può cambiare tutto in poche partite. Stiamo facendo tanti sforzi, i ragazzi si stanno impegnando moltissimo e oggi non era facile anche per via del campo condizionato dalla pioggia". L'allenatore ha poi analizzato il match, soffermandosi sulle dinamiche tattiche dell'incontro: "Abbiamo iniziato bene, con un buon palleggio e una buona costruzione- ha affermato Corini - Poi loro hanno preso campo e noi ci siamo difesi bene. La partita, comunque, è stata equilibrata. Più tempo passa meglio conosco i ragazzi - ha concluso l'allenatore rosanero - Era importante uscire dalle difficoltà con i risultati".

Marconi, l'emozione della prima volta

Una vittoria ottenuta con grande sacrificio e determinazione, importante anche per il morale della squadra: “Queste sono le partite che dobbiamo fare - spiega invece il difensore -, abbiamo cercato di contenere i loro attacchi e ripartire. Probabilmente più vittorie arriveranno e più arriverà anche la consapevolezza di rischiare alcune giocate. Il tempo è galantuomo, come si dice spesso, la squadra è stata costruita in corso d’opera e ci voleva il giusto tempo per trovare le misure. Speriamo che questo periodo continui a durare”.

Chiusura dedicata alla classifica, che adesso vede i rosanero a quota 15: “Per ambizione noi cerchiamo di guardare in alto ma da lunedì penseremo al Cosenza, una squadra ostica che non ci regalerà niente. Il gol mi ha reso felice, di solito sulle esultanze mi prendono in giro ma stavolta non ho nemmeno avuto il tempo di pensarci: volevo andare verso la panchina ma i compagni mi hanno placcato".