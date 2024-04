Terzo pareggio di fila per il Palermo di Mignani: al Barbera contro il Parma finisce 0-0

Il Palermo di Mignani pareggia ancora, al Barbera contro il Parma finisce 0-0: grande equilibrio in campo contro la capolista. Terzo pareggio di fila per il nuovo allenatore, dopo quello all’esordio con la Samp e l’1-1 di Cosenza della scorsa settimana. I rosanero non vincono da più di un mese, dalla trasferta di Lecco del 10 marzo scorso; tra le mura amiche, poi, il digiuno dai tre punti è ancora più lungo visto che il successo manca dal 17 febbraio (Palermo-Como 3-0).

Tra le note positive della serata la conferma di una buona compattezza di squadra: i rosanero hanno concesso essenzialmente conclusioni dal limite e, tutto sommato, sono stati attenti dietro. La manovra offensiva, però, continua ad essere un po’ confusa e a tratti anche prevedibile: l’imprecisione sotto porta, poi, ha impedito ai padroni di casa di sbloccare il risultato nelle poche vere occasioni che il Parma ha concesso. La squadra di Pecchia, infatti, si è difesa con ordine e precisione e per larghi tratti del match ha chiuso efficacemente le linee di passaggio. Mancuso, Brunori e Buttaro si sono trovati a due passi dalla porta ma in tutte le circostanze la conclusione non è stata vincente.

Le scelte iniziali, sorprese nei rosanero rispetto alla rifinitura

Mignani stravolge la formazione schierata in rifinitura a Torretta. Lucioni e Di Mariano tornano titolari dopo la squalifica di Cosenza, Nedelcearu rileva Ceccaroni, Lund confermato a sinistra (ieri era stato provato Aurelio), Segre si accomoda in panchina (la seconda consecutiva) e al suo posto c’è Henderson. In attacco conferme per Mancuso, nonostante dalle indicazioni della vigilia Insigne sembrasse in pole.

Nelle battute iniziali il Parma esercita una pressione alta sulla difesa rosanero, bloccando la costruzione dal basso. I rosanero cercano soluzioni alternative, Henderson si abbassa spesso per proporsi come alternativa a Gomes in regia. Mancuso si muove creando fastidio alla difesa parmense, offrendo ai compagni uno sbocco in profondità (seppur non venga sempre premiato). Gli ospiti chiudono bene le linee di passaggio, il possesso palla rosanero risulta sterile e sviluppato solo in orizzontale, anche per il poco movimento senza palla che non permette al portatore di trovare valide soluzioni. Al 19’ ci prova Di Mariano in acrobazia, conclusione altissima. La manovra del Palermo è piuttosto lenta, la squadra di Pecchia si limita a coprire ordinata gli spazi senza rischiare nulla. Al 30’ Di Mariano rimane a terra dopo uno scontro di gioco con Estevez, il palermitano costretto ad uscire per infortunio al ginocchio: il numero dieci out in barella tra gli applausi della gente, al suo posto Buttaro. Al 35’ Mancuso sfiora il vantaggio con una bella zampata, Chichizola devia in angolo. Di Chiara poco dopo, su errore in ripartenza di Buttaro, impegna Pigliacelli con un tiro deviato da Diakitè che il portiere respinge in angolo. Nel recupero il Parma ha un’altra chance: colpo di testa di Del Prato deviato da Lund che si impenna, puntuale Pigliacelli.

La prima frazione di gara termina senza gol, le squadre rientrano negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

La ripresa

Ad inizio ripresa Pecchia sostituisce Cyprien con Charpentier, nessun cambio operato da Mignani. Al 49’ conclusione insidiosa di Estevez al volo, palla fuori di poco. Al 54’ ghiotta chance per Brunori, pescato benissimo da Henderson di testa: il capitano si calcia addosso e non riesce a trovare la porta da pochi passi. Al 64’ ci prova ancora Mancuso, il suo tiro mancino non trova il giro giusto e termina a lato della porta di Chichizola. Al 67’ chance per Charpentier, il numero 9 gialloblù non trova la porta per poco. Mignani cambia, dentro Traorè e Segre al posto di Mancuso ed Henderson; Pecchia risponde con Sohm per Mihaila. Poco dopo botta da fuori di Man, Pigliacelli in stile pallavolistico devia in angolo. Al 76’ Buttaro svirgola da buonissima posizione, dopo essersi ben smarcato: troppa imprecisione sotto porta nei rosanero. Nei minuti finali le formazioni non riescono più a produrre occasioni concrete e al triplice fischio si dividono la posta in palio.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6,5; Diakité 6, Lucioni 6, Nedelcearu 6; Di Mariano 6 (32’ Buttaro 6), Gomes 6, Henderson 6 (69’ Segre 6), Di Francesco 6, Lund 6; Mancuso 6 (69’ Traorè 6), Brunori 5,5 (89’ Coulibaly sv). Allenatore: Mignani 6.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola 6; Delprato 6, Osorio 5,5, Circati 6, Di Chiara 6,5; Estevez 6,5, Cyprien 6 (46’ Charpentier); Man 6,5 (83’ Ansaldi sv), Bernabè 6,5, Mihaila 6 (69’ Sohm); Benedyczak 6 (79’ Hernani sv). Allenatore: Pecchia 6.

Arbitro: Aureliano (Bologna) 6.

Ammoniti: 37’ Osorio, 42’ Diakitè, 78’ Bernabè.

Spettatori: 21.120 (12.603 abbonati, 8.517 biglietti venduti).